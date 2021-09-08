السياحة تشارك في أول معرض بموسكو بعد استئناف الحركة الجوية

افتتح أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، الجناح المصري المشارك فى معرض leisure، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو والذي تستمر فعالياته حتى غدًا الخميس إلى 9 سبتمبر الجاري.

يأتي انعقاده قبل موسم الشتاء وهو الموسم السياحي الرئيسي لمصر من السوق الروسية تحديدًا، وسيكون للمشاركة فيه أثر كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة من روسيا.

ووصل منذ ساعات الى موسكو الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار؛ للمشاركة فى فعاليات المعرض وعقد اللقاءات بمنظمى الرحلات الاجنبية والقائمين على صناعة السياحة والسفر، كما سيقوما خلال مشاركتهم بالتعريف بالمنتجات السياحية الجديدة وتعريف منظمى الرحلات بالإجراءات التى اتخذتها مصر لاستقبال السائحين بالمنشآت السياحية والفندقية، خاصة أن السوق الروسى غائب لسنوات عن السوق المصري.

ويعد المعرض السياحي الدولي “leisure 2021” من أكبر المعارض السياحية بروسيا، حيث يشارك به قرابة 870 عارضا يمثلون 50 دولة، وتبلغ مساحة الجناح المصري 150 مترا، وقد وتم تزويد الجناح المصري المشارك بالمعرض بتقنيات تكنولوجية حديثة؛ حيث أصبح الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هو السمة الأساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر 2018؛ وتم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination مثل مرسى علم، شرم الشيخ، الغردقة، سيوة، الأقصر، أسوان؛ لإلقاء الضوء على المدن السياحيةالمصرية المختلفة.

كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية Interactive Screen تحتوي على صور ومعلومات عن هذه المقاصد السياحية باللغة الروسية، بالإضافة إلى استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي "virtual reality " تحتوي على صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة.

وحصل الجناح المصري 2019 على جائزة المشاركة المميزة في المعرض، وقام بتسلم الجائزة محمد عبد الغنى ممثلاً لهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمعرض.