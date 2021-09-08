الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتابع حملة طرق الأبواب بحي الأسمرات

حملة لتوعية سكان
حملة لتوعية سكان الاسمرات بالحفاظ على المياه

أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى حملة طرق الأبواب بحي الاسمرات،  في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إرساء مبادرة حياة كريمة في جميع أرجاء مصر ولاسيما المدن والأحياء البديلة للعشوائيات.

FB_IMG_1631104859743
حملة لتوعية سكان الاسمرات بالحفاظ على المياه

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الحملة التي أسفرت عن التوجه لمواطني الحي في منازلهم للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، فضلا عن إقامة عدة ندوات لتوعية المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي وكيفية الحفاظ على البنية التحتية وترشيد استهلاك المياه.
                         

FB_IMG_1631104857820
حملة لتوعية سكان الاسمرات بالحفاظ على المياه

كما شهدت المبادرة عمل ورشة سباكة لمواطنين لحل المشكلات سريعا، كما تم توعية المواطنين بأهمية استخدام القطع الموفرة للحد من استهلاك المياه، وكذلك التوعية بضرورة تدوير وإعادة استغلال الزيوت المستعملة واستخدامها في صناعة الصابون بدلا من إلقائها في البالوعات مما يضر بشبكة الصرف الصحي.

FB_IMG_1631104854751
حملة لتوعية سكان الاسمرات بالحفاظ على المياه

وشهدت المبادرة ايضا عرض مسرح عرائس للأطفال بقصر ثقافة الاسمرات يتضمن قصة عن السلوكيات السليمة في التعامل مع الصرف.

FB_IMG_1631104852886
حملة لتوعية سكان الاسمرات بالحفاظ على المياه
محافظ القاهرة مبادرات توعوية حي الاسمرات محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: تطعيم المواطنين بأكثر من 11 مليون جرعة لقاحات كورونا

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طالبة بعد دهسها بسيارة نقل ثقيل

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

وزيرة الصحة: تصنيع 4 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك- فاكسيرا»

مشروع بإصدار قانون حقوق المسنين.. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات مهمة

الرئيس الأفغاني السابق يعتذر ويعرب عن ندمه لما آلت إليه الأمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعي الطاقة في عمان

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

استنفار أمني و200 حاجز .. تحركات "اليوم الثالث" للبحث عن الأسرى الهاربين

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بمساعدة الأسرى الهاربين (تفاصيل)

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظة الأسرى الهاربين من «جلبوع»