محافظ القاهرة يتابع حملة طرق الأبواب بحي الأسمرات

أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى حملة طرق الأبواب بحي الاسمرات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إرساء مبادرة حياة كريمة في جميع أرجاء مصر ولاسيما المدن والأحياء البديلة للعشوائيات.

حملة لتوعية سكان الاسمرات بالحفاظ على المياه

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الحملة التي أسفرت عن التوجه لمواطني الحي في منازلهم للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، فضلا عن إقامة عدة ندوات لتوعية المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي وكيفية الحفاظ على البنية التحتية وترشيد استهلاك المياه.



حملة لتوعية سكان الاسمرات بالحفاظ على المياه

كما شهدت المبادرة عمل ورشة سباكة لمواطنين لحل المشكلات سريعا، كما تم توعية المواطنين بأهمية استخدام القطع الموفرة للحد من استهلاك المياه، وكذلك التوعية بضرورة تدوير وإعادة استغلال الزيوت المستعملة واستخدامها في صناعة الصابون بدلا من إلقائها في البالوعات مما يضر بشبكة الصرف الصحي.

حملة لتوعية سكان الاسمرات بالحفاظ على المياه

وشهدت المبادرة ايضا عرض مسرح عرائس للأطفال بقصر ثقافة الاسمرات يتضمن قصة عن السلوكيات السليمة في التعامل مع الصرف.