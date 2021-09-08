10.9 % ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية للكويت أول 5 أشهر من 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 لتسجل 122.1 مليون دولار مقابل 110.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الكويت مسجلة 668.3 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 759.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت 790.4 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 869.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.1%.

وأضاف الجهاز أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت على رأس أهم خمس سلع استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداته 650.3 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية منتجات كيماوية عضوية 13.1 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية 683 ألف دولار، ثم سيارات وجرارات ودارجات 441 ألف دولار، وأخيراً كتب وصحف وصور 116 ألف دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين الكويتيين في مصر 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 5.9 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 126.6%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده بنسبه 48.1 ٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.