الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كهرباء العراق: نحن بصدد التعاقد مع السعودية والإمارات بشأن الطاقة الشمسية

كهرباء
كهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد التعاقد مع السعودية والإمارت بشأن الطاقة الشمسية، فيما أشارت الى المضي بقوة في مشروع الطاقة الشمسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية أحمد موسى لوسائل اعلام عراقية, إن الوزارة ماضية في مشروع تنويع مصادر الطاقة، وسبق لها أن وقعت مع شركة (باور شاين ) للطاقات الشمسية بمعدل 2000 ميغا واط، وكذلك تم التعاقد مع شركة توتال فرنسية، أضافة إلى أنها بصدد التعاقد مع السعودية وشركة مصدر الإماراتية.

وأضاف أن هناك عزماً على المضي بمعدل انتاج 7500 ميغا واط من الطاقات الشمسية، وعليه اصبح ملزماً بتغيير اسم الوزارة الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

واشار إلى اضافة مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة، بوصف أن الوزارة معنية وستمضي بقوة في مشروع الطاقة الشمسية".

ووقع العراق في، 25 اغسطس 2021، اتفاق مبادئ، مع شركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة أولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط، إذ تم الاتفاق برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

شركة توتال الفرنسية

كما رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي، في 5 ستمبر، مراسم التوقيع على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية، والمتضمن عقد مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 میغاواط.

العراق وزارة الإمارات الاستثمار طاقة شمسية الطاقة الكهربائية مجلس الوزراء العراقي

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