الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هربا من حرارة الجو.. غرق شاب أثناء السباحة في النيل بالصف

غريق
غريق

لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل، اليوم الأربعاء، أثناء محاولته السباحة هربًا من حرارة الجو، في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

و تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغ يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل فى الصف، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا يبلغ من العمر ما يقرب من 18 سنة لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة.

- الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن، واستدعاء أهليته، لسماع أقوالهم في الواقعة.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

نهر النيل محافظة الجيزة الصف السباحه غرفة النجدة

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وائل لطفي

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