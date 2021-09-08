وزير السياحة يغادر إلى روسيا اليوم للمشاركة في «leisure 2021»

يغادر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى العاصمة الروسية موسكو بعد ظهر اليوم، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، للمشاركة بأخر أيام معرض “leisure 2021”، 9 سبتمبر الجاري، لدعم وتنشيط خركة السياحة الوافدة.

وقالت مصادر بوزارة السياحة والآثار لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن يلتقي العناني مع بعض المسئولين في وزارتي الصحة والسياحة الروسية ومنظمي الرحلات، فضلا عن إجراء عدد من اللقاءات التلفزيونية وإجراء حوارات صحفية مع كبرى المجلات والصحف الروسية.

ويناقش الوزير شرح كامل لملف الاستراتيجية الترويجية للمقصد السياحي المصري والحملة المقرر إطلاقها قريبا والتي تهتم بالمحافظات السياحيةً، كذلك دعم إبراز العالمين الجديدة مثل مدينة العالمين، وإبراز تطبيق مصر الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وتشارك الهيئة العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي “leisure 2021”، بالعاصمة الروسية موسكو ما بين 7 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وكانت الهيئة قد أخطرت غرفة المنشآت الفندقية وأعضائها أن قيمة الاشتراك في المعرض تبلغ 1750 يورو تسدد نقدا أو بشيك باسم الغرفة.

ويعد المعرض السياحي الدولي “leisure 2021” من أكبر المعارض السياحية بروسيا، حيث يشارك به قرابة 870 عارضا يمثلون 50 دولة، وتبلغ مساحة الجناح المصري 150 مترا.

وحصل الجناح المصري عام 2019 على جائزة المشاركة المميزة في المعرض، وقام بتسلم الجائزة السيد محمد عبد الغنى ممثلالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمعرض.

وكان السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، قد افتتح الجناح المصري بمشاركة وفد من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وتم تزويد الجناح المصري المشارك بالمعرض بتقنيات تكنولوجية حديثة؛ حيث أصبح الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هو السمة الأساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر 2018؛ وتم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination مثل مرسى علم، شرم الشيخ، الغردقة، سيوة، الأقصر، أسوان؛ لإلقاء الضوء على المدن السياحيةالمصرية المختلفة.

كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية "Interactive Screen" تحتوي على صور ومعلومات عن هذه المقاصد السياحية باللغة الروسية، بالإضافة إلى استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي "virtual reality " تحتوي على صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة.

وتم وضع لوحة إعلانية للمتحف المصري "GEM 2020" في واجهة الجناح المصري المشارك بالمعرض.

وحظي الجناح المصري بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية بالجناح وبموسيقى الهارب.