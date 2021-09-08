الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير 80 رحلة لنقل 9000 راكب غدا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء، ٨٠ رحلة جوية مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق اليومً الأربعاء ٥٣ رحلة دولية لمصر للطيران إلى كل من تورنتو، دبي، عمّان، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا،لندن، ميلانو، نيويورك، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي،أديس أبابا، واشنطن، مسقط و٢١ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٦ رحلات شحن جوي تنقلجميع هذه الرحلات ٩٢٥٥ راكبا.

تلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة،

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحةوالسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداريوالمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا

 

مصرللطيران فيروس كوروناالمستجد الاجراءات الاحترازية المطارات المصرية شرم الشيخ والغردقة

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