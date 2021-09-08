الخارجية الأمريكية: نعمل مع طالبان على تسهيل رحلات جوية إضافية من كابول

صرح وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة تعمل مع حركة طالبان على تسهيل رحلات جوية مؤجرة إضافية من العاصمة الأفغانية كابول لنقل الأشخاص الذين يسعون لمغادرة أفغانستان، وذلك في أعقاب الخروج العسكري والدبلوماسي الأمريكي من أفغانستان.

وقال بلينكن إنه خلال الساعات الأخيرة، تواصلت الولايات المتحدة مع مسوؤلين من طالبان لإيجاد ترتيبات من أجل تسهيل رحلات جوية إضافية مستأجرة من العاصمة الأفغانية.

وأضاف بلينكن أن طالبان قد أعطت تطمينات بالخروج الآمن لكل من يسعى مغادرة أفغانستان وهو يحمل وثائق سفر سليمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستلزم طالبان بهذا التعهد.

وتابع قائلاً: "على حد علمي أن طالبان لم تمنع خروج أي شخص يحمل وثائق صالحة، ولكنهم قالوا إن أولئك الذين ليس لديهم وثائق صالحة لا يستطعيون المغادرة في هذا المرحلة."

يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة الأفغانية كابول، بينما كانت حركة "طالبان" تقوم بتفريق مظاهرات مناهضة للحركة.



من جانبه أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، ضرورة الحوار مع حركة طالبان، التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان، من أجل حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها هذا البلد.

وقالت ماتفيينكو - في تصريح وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) : "نحن بحاجة إلى إجراء حوار مع حركة طالبان لأنه من الضروري التفكير فيما سيحدث للناس هناك".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن روسيا لم تتخذ بعد أي قرار بشأن الاعتراف بحركة طالبان، مشددا على أنه من الضروري متابعة تطابق وعودها مع أفعالها.

وعلى صعيد آخر، قال السفير الهندي لدى موسكو بالا فينكاتيش فارما، إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيناقش الوضع الراهن في أفغانستان مع القيادة الهندية في نيودلهي اليوم.

وأضاف فارما - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن باتروشيف سيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، موضحًا أن المناقشات ستركز على الوضع في أفغانستان.