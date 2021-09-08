بهاء الدين زيدان: المنتدى الطبى الأفريقى سيعزز من دور دول القارة

قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقى الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، يأتى بالتزامن مع رؤية القيادة الدولة وجهودها الواضحة في العديد من ملفات الصحة التي تتحدث عن تطوير شامل.

وأضاف زيدان أن هيئة الشراء الموحد أحد أهم الوسائل التي تنتهجها الحكومة؛ لإعداد خطط التدبير والشراء الموحد، وذلك يتم وفق للقواعد والمعايير الدولية، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.

وأكد أن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقى الأول هو نافذة لعرض إمكانيات الدول الأفريقية الشقيقة، الأمر الذي يعزز من حركة التجارة البينية، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر فى الرعاية الصحية.



جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر واحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، مساء أمس، الثلاثاء، والذي يستهدف الارتقاء بالمستوى الصحي في القارة.

وتنظم هيئة الشراء الموحد هذا المؤتمر بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، وذلك لاستضافة مصر للمؤتمر والمعرض الدولي Africa Health ExCon تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو المقبل 2022.



وحضر عدد من الوزراء من بينهم إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، هالة السعد وزيرة التخطيط، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وعلي المصيلحى وزير التموين، وعاصم الجزار وزير الإسكان، ومحمد معيط وزير المالية.

كما حضر مجموعة من أصحاب شركات الأدوية، وسفراء الدول الأفريقية، وذلك بحديقة قصر القبة الرئاسي، يستهدف المؤتمر طرح مشكلات القارة الأفريقية على الجانب الصحي، توفير الرعاية الصحية لكل مريض بها، والحديث عن التوقيعات الجديدة في مجال العقاقير الطبية، والأجهزة والمعدات الطبية.

ومن المخطط أن يكون معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط بمثابة ملتقى موسعاً يجمع الشركات المصرية والعربية والعالمية في مجال الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالجهات الرسمية القائمة على ملف الصحة والاستثمار في الدائرتين الأفريقية والإقليمية.