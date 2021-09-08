الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مستشار الرئيس: ما تفعله مصر يلقى رواجا محليا وعالميا

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، إن ما يحدث فى مصر يراه العالم أجمع ويعتبر نموذجا عظيما على الصعيد الإقليمى والعالمى.

وأوضح تاج الدين، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر المنتدى الطبي الأفريقي الأول المقام أمس في قصر القبة، أن هناك العديد من الإنجازات في المجالات المختلفة، مشددا على أن "الرئيس والحكومة يبذلان جهودا ضخمة لرفعة شأن مصر وتوفير كل البينة التحتية".

وتابع: أن كافة الجهود التى تتم فى مختلف المجالات تنعكس على القطاع الصحى بشكل مباشر، وهذا ظهر جليا خلال أزمة كوفيد، متمنيا أن يشهد القطاع الصحى فى مصر تطورًا.

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر واحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، مساء أمس، الثلاثاء، والذي يستهدف الارتقاء بالمستوى الصحي في القارة.

وتنظم هيئة الشراء الموحد هذا المؤتمر بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، وذلك لاستضافة مصر للمؤتمر والمعرض الدولي Africa Health ExCon تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو المقبل 2022.

وحضر عدد من الوزراء من بينهم إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهالة السعد وزيرة التخطيط،  وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وعلي المصيلحى وزير التموين، وعاصم الجزار وزير الإسكان، ومحمد معيط وزير المالية.

كما حضر مجموعة من أصحاب شركات الأدوية، وسفراء الدول الأفريقية، وذلك بحديقة قصر القبة الرئاسي، حيث يستهدف المؤتمر طرح مشكلات القارة الأفريقية على الجانب الصحي، توفير الرعاية الصحية لكل مريض بها، والحديث عن التوقيعات الجديدة في مجال العقاقير الطبية، والأجهزة والمعدات الطبية.

ومن المخطط أن يكون معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط بمثابة ملتقى موسعًا يجمع الشركات المصرية والعربية والعالمية في مجال الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالجهات الرسمية القائمة على ملف الصحة والاستثمار في الدائرتين الأفريقية والإقليمية.

عبدالفتاح السيسي مندوب رئاسة الجمهورية الدكتور عوض تاج الدين المنتدى الطبي الأفريقي الأول حفل قصر القبة

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