ارتفاع سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8-9-2021

ارتفع سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك أمام الجنية المصري اليوم الأربعاء الموافق 8/9/ 2021، وسط حالة من الاستقرار التى تشهدها أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرفي منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

سعر الدينار الكويتى اليوم

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتى فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بين 48.493 جنيه و 51.9981 جنيه ، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.342 جنيه و 52.4738 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 51.9981 جنيه لـ 52.0183 جنيه وفي المقابل ارتفع سعر البيع من 52.4594 جنية لـ52.4795 جنيه، وارتفع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 49.3796 جنيه لـ 49.4112 جنيه، وارتفع سعر البيع من 52.3426 جنيه لـ 52.3707 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" فقد ارتفع من 49.3845 جنيه لـ 49.4161 جنيه للشراء ومن52.3426 جنيه لـ 52.3706 جنيه للبيع.



كما ارتفع سعر دينار كويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 49.3761 جنيه لـ49.4077 جنيه للشراء وارتفع من 52.3426 جنيه لـ 52.3707 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر دينار كويتي "تحويل" من 49.3761 جنيه لـ 49.4077 جنيه للشراء ومن 52.3426 جنيه لـ 52.3707 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي أقل مستوياته لدى بنك الاسكندرية بنحو 48.489 جنيه للشراء و 52.371 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى لدى البنك التجاري الدولي 49.3453 جنيه للشراء 52.4983 جنيه للبيع.

يشار إلى أن أسعار بيع أهم العملات الأجنبية أمام الجنية المصري تذبذبت خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، حيث تراجع متوسط سعر بيع دولار أمريكي 15.73 جنيه خلال شهر يونيو 2021 مقابل 16.1 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما ارتفع سعر بيع يورو لـ 18.69 جنيه خلال شهر يونيو 2021 مقابل 18 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع متوسط سعر بيع جنيه استرليني لـ 21.79 جنيه خلال شهر يونيو 2021 مقابل 19.7 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.