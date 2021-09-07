الصين تطلق قمرا صناعيا بيئيا متعدد الأطياف

أعلنت مؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية إطلاق القمرالصناعي Gaofen-5-02 للاستشعار البصري للأرض عن بعد.

وبحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن المؤسسة، فإن القمر الصناعي أطلق الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي باستخدام صاروخ CZ-4C من مطار "تايوان" الفضائي في محافظة شانشي الشمالية.

وأوضحت أن هذا الإطلاق هو الـ387 لصواريخ Changzheng صينية الصنع.

يشار إلى أن هذا القمر الصناعي متعدد الأطياف سيستخدم لتحقيق المشروعات الخاصة برصد البيئة.

يذكر أن بكين تعمل بنشاط على تطوير برنامج الفضاء الوطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، وكذلك تقنيات استصلاح القمر. ويحقق العلماء الصينيون أيضا مشروعا لدراسة الكويكبات والمريخ، وقد بدأ الروفر المريخي الصيني بالفعل في دراسة سطحه.

وفي 27 أبريل الماضي نجحت الصين في إطلاق صاروخ "جانجين – 6" الحامل على متنه 9 أقمار صناعية تابعة لشركات خاصة.

وأشارت وكالة "شنخوا" الصينية إلى أن صاروخ "جاجين" أصبح الصاروخ الـ366 من أسرة "جانجين (المسير الطويل).

وحسب الوكالة فإن الصاروخ انطلق الساعة 11.20 يوم 26 أبريل بالتوقيت المحلي (الساعة 06.20 بتوقيت موسكو) من مطار "تاي يونغ" في محافظة شانسي الصينية.

وقالت الوكالة إن كل الأقمار الصناعية وصلت بنجاح مدراتها. وبينها القمران الصناعيان "تسيلو – 1" و"تسيلو – 4" اللذان سيقدمان خدمات استشعار الأرض عن بعد لمحافظة شاندونغ في مصلحة تطوير الزراعة وقطاع الطاقة والحيلولة دون وقوع كوارث طبيعية.

أما بقية الأقمار الصناعية فتستخدم، حسب الوكالة، لاختبار التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بتطوير الأقمار الصناعية الجديدة أعلنت مؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية إطلاق القمرالصناعي Gaofen-5-02 للاستشعار البصري للأرض عن بعد.

وبحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن المؤسسة، فإن القمر الصناعي أطلق الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي باستخدام صاروخ CZ-4C من مطار "تايوان" الفضائي في محافظة شانشي الشمالية.

وأوضحت أن هذا الإطلاق هو الـ387 لصواريخ Changzheng صينية الصنع.

يشار إلى أن هذا القمر الصناعي متعدد الأطياف سيستخدم لتحقيق المشروعات الخاصة برصد البيئة.

يذكر أن بكين تعمل بنشاط على تطوير برنامج الفضاء الوطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، وكذلك تقنيات استصلاح القمر. ويحقق العلماء الصينيون أيضا مشروعا لدراسة الكويكبات والمريخ، وقد بدأ الروفر المريخي الصيني بالفعل في دراسة سطحه.

وفي 27 أبريل الماضي نجحت الصين في إطلاق صاروخ "جانجين – 6" الحامل على متنه 9 أقمار صناعية تابعة لشركات خاصة.

وأشارت وكالة "شنخوا" الصينية إلى أن صاروخ "جاجين" أصبح الصاروخ الـ366 من أسرة "جانجين (المسير الطويل).

وحسب الوكالة فإن الصاروخ انطلق الساعة 11.20 يوم 26 أبريل بالتوقيت المحلي (الساعة 06.20 بتوقيت موسكو) من مطار "تاي يونغ" في محافظة شانسي الصينية.

وقالت الوكالة إن كل الأقمار الصناعية وصلت بنجاح مدراتها. وبينها القمران الصناعيان "تسيلو – 1" و"تسيلو – 4" اللذان سيقدمان خدمات استشعار الأرض عن بعد لمحافظة شاندونغ في مصلحة تطوير الزراعة وقطاع الطاقة والحيلولة دون وقوع كوارث طبيعية.

أما بقية الأقمار الصناعية فتستخدم، حسب الوكالة، لاختبار التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بتطوير الأقمار الصناعية الجديدة وكذلك لتصوير الأرض وجمع المعلومات وإرسالها.

يشار إلى أن الصين تطور بنشاط برنامجها القمري وبصورة خاصة تنشئ محطة فضائية صينية في مدار الأرض وتدرس القمر والمريخ.

وقد وقعت الوكالة الفضائية الصينية مؤخرا مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية اتفاقية إنشاء محطة علمية قمرية.وكذلك لتصوير الأرض وجمع المعلومات وإرسالها.

يشار إلى أن الصين تطور بنشاط برنامجها القمري وبصورة خاصة تنشئ محطة فضائية صينية في مدار الأرض وتدرس القمر والمريخ.

وقد وقعت الوكالة الفضائية الصينية مؤخرا مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية اتفاقية إنشاء محطة علمية قمرية.