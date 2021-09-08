الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» توجه رسائل هامة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات الساحلية

وزير التموين
وزير التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل  قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بفصل المحافظات عن بعضها في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بدءًا من أول شهر أكتوبر المقبل، وخاصة المحافظات الساحلية والقاهرة الكبرى.

وتقوم كل محافظة بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز طبقًا لمحال الإقامة للأفراد والأشخاص وفقًا للرقم القومي، حيث  يتم حاليًا الصرف للخبز لمقيمي محافظات القاهرة الكبرى لمن يرغب فى أى محافظة لصرف الخبز فقط والتموين طبقًا لمحل الإقامة، وعلى التوازي يتم الاستثناء للمحافظات الساحلية بصرف الخبز فقط على المغتربين والمصطافين الوافدين من المحافظات الجمهورية خلال فترة الصيف التي تنتهى في منتصف شهر سبتمبر الجاري، بعد مدها لمدة أسبوعين .

وعلى خلفية تفعيل القرار، يبدأ حاليًا عدد من المستفيدين من البطاقات التموينية بنقل بطاقاتهم الذكية من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية  إلى محال إقامتهم الفعلى وفقًا للرقم القومي، حيث أن  أصحاب البطاقات الذكية المقيمين في محافظة القاهرة يحظر عليهم صرف الخبز من المحافظات المجاورة مثل الجيزة، وسيتم وقف السيستم بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والخبز من المحافظات المقيمين فيها حسب الرقم القومي.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمخاطبة شركات البطاقات الذكية لتنفيذ القرار بدءًا من أول شهر أكتوبر المقبل، و سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات في هذه المحافظات لإبلاغهم بذلك عن طريق بونات صرف الخبز والسلع.

يذكر أن  وزارة التموين والتجارة الداخلية قد سمحت بصرف الخبز البلدي المدعم حسب نصيب الفرد ب5 أرغفة والأسرة المكونة من 4 أفراد ب20 رغيفًا  من خلال البطاقات التموينية في غير محل إقامة أصحاب البطاقات التموينية  للصرف في  المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلًا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق.

وكانت المحافظات الساحلية  التي سمحت بتطبيق وتفعيل فتح السيستم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع شركات الكروت الذكية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة وفقًا للرقم القومي،  من أبرزها محافظات «الإسكندرية، ومطروح، وجمصة بمحافظة الدقهلية، وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ورأس البر بمحافظة دمياط».

وزارة التموين أكتوبر بطاقات التموين رسائل نصية المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

«تورط فى قضايا فساد».. إقالة مدير الأمن العام السعودى وإحالته للتحقيق

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

شبانة: حسن شحاتة يقترب من العودة لتدريب الفراعنة.. والحضرى مدرب حراس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سهل عرابة بجنين واندلاع مواجهات في قرية عربونة

رئيس وزراء فلسطين يشيد بهروب أسرى من سجن إسرائيلي

«التحرير»: الاحتلال يحاول إثناء إدارة بايدن عن إعادة العلاقات مع الفلسطينيين