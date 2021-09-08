«التموين» توجه رسائل هامة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات الساحلية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بفصل المحافظات عن بعضها في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بدءًا من أول شهر أكتوبر المقبل، وخاصة المحافظات الساحلية والقاهرة الكبرى.

وتقوم كل محافظة بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز طبقًا لمحال الإقامة للأفراد والأشخاص وفقًا للرقم القومي، حيث يتم حاليًا الصرف للخبز لمقيمي محافظات القاهرة الكبرى لمن يرغب فى أى محافظة لصرف الخبز فقط والتموين طبقًا لمحل الإقامة، وعلى التوازي يتم الاستثناء للمحافظات الساحلية بصرف الخبز فقط على المغتربين والمصطافين الوافدين من المحافظات الجمهورية خلال فترة الصيف التي تنتهى في منتصف شهر سبتمبر الجاري، بعد مدها لمدة أسبوعين .

وعلى خلفية تفعيل القرار، يبدأ حاليًا عدد من المستفيدين من البطاقات التموينية بنقل بطاقاتهم الذكية من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية إلى محال إقامتهم الفعلى وفقًا للرقم القومي، حيث أن أصحاب البطاقات الذكية المقيمين في محافظة القاهرة يحظر عليهم صرف الخبز من المحافظات المجاورة مثل الجيزة، وسيتم وقف السيستم بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والخبز من المحافظات المقيمين فيها حسب الرقم القومي.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة شركات البطاقات الذكية لتنفيذ القرار بدءًا من أول شهر أكتوبر المقبل، و سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات في هذه المحافظات لإبلاغهم بذلك عن طريق بونات صرف الخبز والسلع.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد سمحت بصرف الخبز البلدي المدعم حسب نصيب الفرد ب5 أرغفة والأسرة المكونة من 4 أفراد ب20 رغيفًا من خلال البطاقات التموينية في غير محل إقامة أصحاب البطاقات التموينية للصرف في المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلًا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق.

وكانت المحافظات الساحلية التي سمحت بتطبيق وتفعيل فتح السيستم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع شركات الكروت الذكية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة وفقًا للرقم القومي، من أبرزها محافظات «الإسكندرية، ومطروح، وجمصة بمحافظة الدقهلية، وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ورأس البر بمحافظة دمياط».