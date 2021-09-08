«القماش» يكشف خطة المواد البترولية في بني سويف

كشف المحاسب حسن القماش مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن إدارة التجارة الداخلية وضعت خطة للمواد البترولية التي تشمل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، ويتم تنفيذها يوميا، حيث شملت الآتي:

تتابع إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف الوارد والرصيد المنصرف يوميا مع شركات البترول مع التاكد من توافر المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود.

تتابع إدارة التجارة الداخلية الرصيد المتوفر بالمستودع الرئيسي البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية.

تتأكد الإدارة بالمرور بصفة دورية عن مصانع تعبئه البوتاجاز من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية التي تزن 25 كيلوجرام وتستخدم في الأنشطة التجارية والمصانع ومزارع الدواجن والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية والأسطوانات المنزلية التي تزن 12 ونصف كيلو جرام للاستخدام في المنازل بعد التعبئة من المستودعات الرئيسية رابعا تسليم الحصص المقررة للمتعاقدين يتم المرور بصفة دورية على مستودعات البوتاجاز بدائرة المحافظة للتأكد من نظام العمل وتوافر اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وتنفيذ الحصص المقررة للمتعهدين وكذلك الالتزام بسعر استبدال الاسطوانات.

تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشان خطه التوسع في انتشار محطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعى فى إطار تحويل السيارات التى تعمل بالسولار والبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، حيث جاري إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتم تشغيل محطة تعمل بالغاز الطبيعي حاليا ديزل وعدد المحطات التي تعمل بخدمة تمويل السيارات 15 محطة.