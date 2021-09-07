الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك البحرين يلتقى وزير الدفاع الأمريكى ويؤكد حرصه على دعم العلاقات

حمد بن عيسى
حمد بن عيسى

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني، اليوم الثلاثاء، اعتزازه بالعلاقات البحرينية- الأمريكية والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

 

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير هذا اليوم، لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إليه شكر وتقدير الرئيس الأمريكي جو بايدن على دور البحرين المهم في جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء للمواطنين الأمريكيين والمدنيين الأفغان، واعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين.

 

ورحب ملك البحرين بوزير الدفاع الأمريكي وكلفه بنقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي، مستعرضاً الروابط التاريخية العريقة ومسار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين البلدين الصديقين، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

 

وأعرب حمد بن عيسى عن تقدير مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 120 عاماً من التعاون المشترك كشركاء وحلفاء، مؤكداً حرص مملكة البحرين على مواصلة الإغاثة الإنسانية لأفغانستان وشعبها.

 

وأشاد ملك البحرين بدور الجالية الأمريكية في مملكة البحرين ومساهمتها المقدرة في أوجه التنمية والبناء، منوهاً بالدور المهم والفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم العالمي، كما تم بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أهمية العلاقات مع البحرين

من جهته أشاد وزير الدفاع الأمريكي  بالتعاون المشترك بين البلدين والحرص على تعزيزه والعمل معاً في العديد من المشاركات لدعم الأمن في المنطقة. 

 

وثمن وزير الدفاع الأمريكي  استضافة مملكة البحرين للأسطول الخامس والذي يأتي في إطار تعاون البلدين في المجالات العسكرية، مما يعكس عمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة البحرين الولايات المتحدة لويد اوستن المنامة

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