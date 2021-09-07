على ملعب الأسمرات.. فريق الخليفة يتوج بطلا لدوري «مستقبل وطن» لكرة القدم

وسط أجواء احتفالية اختتمت أمانة القاهرة فعاليات تصفيات الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن لكرة القدم "أنت البطل" لقطاع جنوب القاهرة حيث خاض كل من فريق الخليفة وفريق عزبة النصر المباراة النهائية لهم وحسم الخليفة المركز الأول وحصل على لقب البطولة وتم تكريمه بحضور النائب محمد ماهر أمين العاصمة.

كأس دوري مستقبل وطن

وانطلقت مباريات تصفيات قطاع جنوب القاهرة بملعب الأسمرات "تحيا مصر" بحي المقطم عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة منهم جمال موسي "أمين العضوية" ومحمود مُسلم "أمين المجالس المحلية"، طارق كمال "أمين الشباب"، عمرو عبد المجيد "أمين الإعلام"، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن ولفيف من قيادات وكوادر الحزب بالقاهرة.

كأس دوري مستقبل وطن

وأقيمت حفل تسلم الكأس والميداليات اليوم والجوائز المالية والهدايا العينية عقب إنتهاء المباريات في أجواء احتفالية وروح رياضية عالية من قبل جميع أعضاء الفرق المشاركة بالبطولة كما تم على هامش البطولة تكريم الكابتن إسراء سليمان حسين ابنه حي الاسمرات لحصولها على لقب بطلة العرب في لعبة الكيك بوكس.

وكانت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، قد اعتمدت تشكيل لجنة تنظيمية للإشراف النسخة "الثالثة من دوري مستقبل وطن" وترأسها النائب محمد ماهر أمين العاصمة كما ضمت اللجنة في عضويتها كل من جمال موسى أمين العضوية، محمود مُسلم أمين المجالس المحلية، طارق كمال أمين الشباب، عمرو عبد المجيد أمين الإعلام.

كأس دوري مستقبل وطن

كما قامت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن قد قامت بعمل تصفيات مباريات الدور الأول بين الشياخات بجميع أحياء القاهرة وتم تصعيد الفرقة الفائزة من كل قسم للدور الثاني وتنافست فرق الأحياء بعضها البعض حتى وصلت إلى الدور النهائي والتى تتضمن جوائز مالية للفرق المشاركة كما يحصل بطل دوري مستقبل وطن على جائزة تصل نصف مليون جنيه مصري.