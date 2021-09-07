«الصحة» تنصح بضرورة الحفاظ على قياس الضغط بانتظام

قالت وزارة الصحة والسكان إن انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعنى الشفاء وليس مؤشرًا على توقف العلاج ولكنه مؤشر لفعالية العلاج وضرورة الاستمرار عليه مع قياس الضغط بشكل منتظم.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الحفاظ على قياس الضغط بانتظام والاستمرلر على العلاج، مشيرة إلى ضرورة الكشف المبكر ومتابعة الأمراض المزمنة للحماية من مضاعفاتها الخطيرة، وضرورة الحرص على الكشف المبكر بالوحدات الصحية وتلقي العلاج مجانًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.