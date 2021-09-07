«مستقبل وطن» يهدى محافظ بنى سويف ومنسقى حياة كريمة درع الحزب

أهدى حزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية ببني سويف، الثلاثاء، د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومنسّقي المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركز ببا التي أطلقها الرئيس السيسي درع الحزب، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عُقد بقرية جزيرة ببا، اليوم، لمجهودهم في أعمال تنسيق مشروعات المبادرة بالقرى وتفانيهم في المتابعة اللحظية لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات.

وأقيم المؤتمر الجماهيري في ضيافة الدكتور عبدالله علي مبروك عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في بني سويف، بحضور النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتورة منى عبدالله عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعبر حسام العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن ببني سويف ورئيس الهيئة البرلمانية لأعضاء الحزب بالمحافظة، عن سعادته بحضور المؤتمر لتوجيه الشكر للرئيس السيسي، وتقديره لجميع العاملين في مبادرة حياة كريمة من التنفيذيين، على رأسهم الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ومسؤولو القطاعات ومنسقي المبادرة وجميع العاملين المتطوعين في المبادرة من الشباب والأحزاب، مهديا درع الحزب للمحافظ تقديراً لجهوده في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة".

كما تقدم بالشكر والتقدير بالنيابة عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، للتنفيذيين من أسرة العاملين بالمبادرة وفي مقدمتهم الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومسؤولو القطاعات التنفيذية المشاركون في تنفيذ مشروعات المبادرة من أعضاء الجهاز التنفيذي ومنسقي المبادرة من الشباب والمتطوعين من المجلس الاستشاري وشباب تأهيل وتمكين وشباب الأحزاب، وذلك لتفانيهم في تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة اللحظية لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات.

أثنى العمدة على أمانة الحزب بمركز ببا بقيادة الحاج علي بريقع القائم بأعمال أمين المركز، لمجهوادتهم خلال الفترة الماضية، ومشاركتهم الفعالة في كل المواقف والفعاليات التي ينظمها الحزب.

وأعرب النائب الدكتور عبدالله مبروك عن شكره للرئيس السيسي على إطلاقه المبادرة التي تستفيد منها 46 قرية من قرى مركز ببا، التي كانت بمثابة الحلم الذي تحقق والتي ستحدث طفرة في مستوى الخدمات والمرافق بالقرية، مشيرًا إلى أنه يسعد بنقل شكر وتقدير الأهالي كممثل للشعب مثلما ينقل مشاكلهم واحتياجاتهم من موقعه كنائب عن الشعب.