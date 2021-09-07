الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تعرف أنك «مدمن عمل»؟

مدمن عمل
مدمن عمل

يبدو مصطلح مدمن عمل غريب على السمع إلا أنه حالة حقيقية متواجدة بالفعل، ولا يستطيع المصابون بحالة الصحة العقلية هذه التوقف عن قضاء ساعات طويلة غير ضرورية في المكتب أو الهوس بأداء عملهم.

وغالبا ما يستخدم  مدمني العمل الإرهاق كمهرب من المشاكل الشخصية، فإدمان العمل يمكن أن يضر أيضًا بالعلاقات والصحة الجسدية والعقلية.

إدمان العمل يستهلك حياتك

إذا شعرت أنك تستهلك حياتك في العمل،  فمن المحتمل أنك تعاني من إدمان العمل الذي قد يتطور علي مراحل لدي بعض الأشخاص،  وتعد القدرة على تحديد علامات إدمان العمل أمرًا بالغ الأهمية خاصة  كنت ترغب في اتخاذ الخطوات الأولية لإجراء تغييرات، فهذا النمط من الحياة قد يضغط أعصابك بشكلا كبير ويعرضك لمخاطر صحية جمة، ناهيك عن فقدان الروابط والعلاقات الإجتماعية.


كيف تعرف أنك مدمن عمل


هناك بعض العلامات الواضحة التي يجب أن تكون على دراية بها:

-تأخذ العمل معك إلى المنزل بشكل روتيني.
-غالبًا ما تبقى متأخرًا في المكتب.
-أنت تتحقق باستمرار من البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الخاصة بالعمل  أثناء تواجدك في المنزل.
- إذا بدأ الوقت الذي تقضيه مع العائلة أو ممارسة الرياضة أو الأكل الصحي أو حياتك الاجتماعية في المعاناة نتيجة لجدول العمل المزدحم ، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض ميول مدمني العمل.

وطور الباحثون المهتمون بمعرفة المزيد عن إدمان العمل أداة تقيس درجة إدمان العمل، طبقا لموقع HEALTH ووفقا لهذا المقياس هناك سبعة معايير أساسية لتحديد إدمان العمل:

1-تفكر في كيفية توفير المزيد من الوقت للعمل.
2-تقضي وقتًا أطول بكثير في العمل مما كان مقررًا في البداية.
3-أنت تعمل من أجل تقليل الشعور باالاكتئاب.
4-لقد أخبرك الآخرون بتقليل العمل دون الاستماع إليهم.
5-تصبح متوترًا إذا كنت ممنوعًا من العمل.
6-أنت تضيع أنشطتك الحياتية بسبب انشغالك في العمل.
7-أنت تعمل كثيرًا لدرجة أنه أضر بصحتك.
وتشير الإجابة بغالبًا أو دائمًا على أربعة من هذه العبارات السبعة إلى إدمان العمل.
 

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وائل لطفي

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