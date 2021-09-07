«التعليم» تنظم مسابقة الطالب المثالي للإعدادية والثانوية

ينظم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية التصفية النهائية لمسابقة الطالبة / الطالب المثالي للمرحلتين (الإعدادية / الثانوية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2020/2021، خلال الفترة من الإثنين 2021/9/6 إلى الثلاثاء 2021/9/14 تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي).

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية أن تنظيم برنامج التصفية النهائية لمسابقة الطالبة/ الطالب المثالي للمرحلتين (الإعدادية/الثانوية) على مستوى الجمهورية تهدف إلى اكتشاف نماذج الطلاب القيادية المؤثرة الواعدة، وتنمية مهارات وقدرات الطلاب وتطويرهم الذاتى والاجتماعى فى ضوء التحول الرقمى، وإكسابهم بعض السمات والمهارات، وإعلاء قيمة المنافسة الإيجابية الهادفة للبناء الإنسانى، وانتقال أثر التعلم والاقتداء على نطاق ومستويات أعلى بشكل يسمح بالمنافسة والإفادة.

وأوضح الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن التصفية النهائية للمسابقة تتم وفقًا لعدة معايير منها: المظهر العام، والسمات الشخصية، والمشروع المقدم من الطالب، وفهم وتطبيق أهداف ومبادئ الاتحادات والاختصاصات طبقًا للقرار الوزاري 62 لسنة 2013، والتفوق الدراسي، والثقافة الذاتية للطالب، والأنشطة الاجتماعية له، واشتراك الطالب في منصات التعلم الذاتي، وهوايات وقدرات الطالب، ودور الطالب في تفعيل الموضوع المحوري لهذا العام.

وقال أحمد موسى إن التصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالي (بنين) للعام الدراسي 2020/2021 تعقد فى الفترة من الإثنين 2021/9/6 إلى الأربعاء 2021/9/8، بينما تعقد التصفيات النهائية لمسابقة الطالبة المثالية (بنات) فى الفترة من الأحد 2021/9/12 إلى الثلاثاء الموافق 2021/9/14 بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب.

وأضاف إنه سيتم تكريم جميع الطلاب/ الطالبات الفائزين بالمركز الأول بالمديريات التعليمية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية وتسليمهم وشاح التميز، وسيقوم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بإعلان نتيجة التصفية النهائية وتكريمهم بحوافز مادية وأدبية حسب المراكز الفائزة من الأول حتى الخامس من كل مرحلة.