الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: حديث الرئيس السيسي من ميناء الإسكندرية بعث برسالة طمأنينة للمواطنين

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

 أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. 

وقال نصر الله، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل أهمها عدم السماح بعد ذلك بدخول بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية وهذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على أن تصل البضائع بأعلى جودة إلى المواطن المصري ويؤكد أيضا أننا أصبحنا في عصر الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس السيسي، عن ميكنة الخدمات والمؤسسات وكافة إجراءات الضرائب والجمارك، إشارة جديدة ورسالة طمأنينة للمواطنين بثبات أقدام الدولة المصرية الجديدة، والاستمرار في بنائها على الأسس التنموية التي يتم التعامل بها في دول العالم المتقدم. 

وأوضح النائب سامي نصرالله، أن تأهيل شباب قادر على التعامل مع التكنولوجية الحديثة أصبح أمرا هاما جدًا، وذلك بعد جائحة كورونا والتطور الكبير الذي حدث في العالم أجمع.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقة خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. 

وأوضح السيسي، أنه تم عمل ميكنة كاملة لإجراءات الضرائب والجمارك وفي مارس 2022 آخر موعد لتعميمها، مشيرا إلى أنه لا يتم قبول دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية، أثناء تفقد تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، إنه تم تحديد مارس 2022، موعدًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة التجارة وتطوير النظام الجمركي والضريبي في مصر، لمنع دخول أية بضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير ووفقًا للنظم العالمية.

النائب سامي نصر الله مجلس النواب حزب مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي نصرالله الجمهورية الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

رسميًا.. تحديد موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى وطلائع الجيش

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

مفاجأة.. بيراميدز يطلب بن شرقى والونش مقابل عبدالله السعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا كشفت تحقيقات سجن جلبوع عن هروب أسرى فلسطينيين؟

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»