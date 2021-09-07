برلماني: حديث الرئيس السيسي من ميناء الإسكندرية بعث برسالة طمأنينة للمواطنين

أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وقال نصر الله، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل أهمها عدم السماح بعد ذلك بدخول بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية وهذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على أن تصل البضائع بأعلى جودة إلى المواطن المصري ويؤكد أيضا أننا أصبحنا في عصر الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس السيسي، عن ميكنة الخدمات والمؤسسات وكافة إجراءات الضرائب والجمارك، إشارة جديدة ورسالة طمأنينة للمواطنين بثبات أقدام الدولة المصرية الجديدة، والاستمرار في بنائها على الأسس التنموية التي يتم التعامل بها في دول العالم المتقدم.

وأوضح النائب سامي نصرالله، أن تأهيل شباب قادر على التعامل مع التكنولوجية الحديثة أصبح أمرا هاما جدًا، وذلك بعد جائحة كورونا والتطور الكبير الذي حدث في العالم أجمع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقة خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وأوضح السيسي، أنه تم عمل ميكنة كاملة لإجراءات الضرائب والجمارك وفي مارس 2022 آخر موعد لتعميمها، مشيرا إلى أنه لا يتم قبول دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية، أثناء تفقد تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، إنه تم تحديد مارس 2022، موعدًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة التجارة وتطوير النظام الجمركي والضريبي في مصر، لمنع دخول أية بضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير ووفقًا للنظم العالمية.