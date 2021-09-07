هل تساهم بنوك أوروبا فى تفاقم أزمة المناخ وتهديد التنوع البيولوجى؟

حذر نشطاء من أن أكبر 25 بنكًا في أوروبا لا تزال تخفق في تقديم خطط شاملة تعالج أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما يضع تعهداتها بالاستدامة موضع شك.



وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن بعض المقرضين مثل NatWest يظهرون ريادة في قضايا محددة - مثل أهداف صافي الصفر والسياسات التي تقيد تمويل الوقود الأحفوري الجديد - وجدت الأبحاث التي أجرتها مجموعة حملات الاستثمار شير اكشن أن أيا من البنوك التي استعرضتها لم تتخذ إجراءات في جميع المجالات الرئيسية.

وكان ينبغي على هذه البنوك وقف التعامل مع القطاعات عالية الكربون واتباع السياسات التي تقصر الخدمات على قطاعات مثل النفط والغاز؛ وربط رواتب المسئولين التنفيذيين بالتقدم في قضايا المناخ.

وقال موقع شير اكشن إن البنوك يجب أن تتوقع أصوات احتجاج ضد مديريها ما لم تتشكل وتبدأ في اتباع أفضل ممارسات أقرانها.

وقالت المجموعة "عندما يكون المستثمرون غير راضين عن ردود البنوك ، تشجع شير اكشن المستثمرين على التصويت ضد المديرين وتقديم قرارات المساهمين والتصويت عليها بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي في اجتماعات الجمعية العمومية للبنوك لعام 2022".

ووجدت الدراسة أن سياسات رواتب المسئولين التنفيذيين تفشل في تشجيع التغيير الكبير عبر أكبر المقرضين في أوروبا.

وفي كثير من الحالات، ترتبط الأجور فقط بخفض انبعاثات الكربون من مكاتب البنك وفروعه بدلاً من الحد من القروض للصناعات الثقيلة الكربونية.

بينما تعهد 20 من أكبر 25 بنكًا في أوروبا بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، التزمت مجموعة Lloyds Banking وNatWest وNordea فقط بخفض انبعاثاتها الممولة إلى النصف بحلول عام 2030 لضمان أنها على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، وترتبط الانبعاثات الممولة بالشركات أو المشاريع التي تقدم البنوك قروضًا أو خدمات ضمان لها.