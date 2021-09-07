أفضل فساتين موسم خريف 2021 (صور)

بدأ فصل الخريف، الذي يتميز بدرجات الحرارة المعتدلة، وتحب جميع الفتيات أن يظهرن بأحسن مظهر لهم دائما، ومن أكثر القطع المحببة لدى أى فتاة هى “الفساتين” لأنها تشعر بأنوثتها بشكل كبير، وتجعلها تشعر بالحرية فضلاً عن أنها تعطي شكل أنيق وإطلالة مفعمة بالأنوثة والنعومة.

وتستعرض “الدستور” اليوم بعض تنسيقات الفساتين التي تتناسب مع طبيعة فصل الخريف.

الفساتين الطويلة:

الفساتين الطويلة:

يمكن اختيار الفساتين الطويلة ذات النقوشات الحيوانية فهى موضة موسم خريف عام 2021، وتنسيقها مع هاف بوت شمواه.

الفساتين الطويلة:

يمكن اختيار الفساتين الطويلة الصوفية نوعا ما ذات الفتحة العالية الجانبية على احد الرجلين.

الفساتين الطويلة:

يمكن ارتداء الفساتين الطويلة ذات التصميمات القميصية وينسق معها صندل صيفي ولكن تكون ذات قماشة قطنية حتى تتماشي مع طبيعة فصل الخريف المتقلبة نوعا ما.

الفساتين الطويلة:

يمكن اختيار فستان طويل ذو لياقة مدورة متقلبة، وينسق معه العديد من اشكال الاكسسوارات المختلفة.

الفساتين الطويلة:

الجاكيت الأنيق

الفساتين الطويلة:

يمكن تنسيق الجاكيت مع الفستان بشكل انيق سواء في فصل الخريف او فصل الشتاء، يمكن ارتداء فساتين قصيرة تحت الركبة وفوقها جاكيت يليق معها وتنسيقها مع الهاف بوت او البوت كامل.

- البليزر:

الفساتين الطويلة:

من الحيل البسيطة والسريعة التي يمكن اللجوء لها بفصل الخريف، هي ارتداء البليزر فوق الفساتين للحصول على إطلالة أنيقة وجذابة يمكن تنسيق البليزر بشكل بأقمشة مختلفة تتناسب مع قماشة الفستان وبألوان خريفية جذابة وتنسيقها مع هاف بوت جلدي انيق.

الجاكيت الجينز:

الفساتين الطويلة:

يمكن تنسيق الجاكيت الجينز مع الفساتين ولكت يفضل ان تكون فساتين قطنية حتى تتماشى الإطلالة مع بعضها البعض، يمكن تنسيقها مع كوتشي رياضي او صندل صيفي وحقيبة كرووس.

المعطف الترنش:

الفساتين الطويلة:

المعطف الترنش من أخف القطع الموجودة في دولاب اى فتاة، فضلا عن انه يتناسب مع جميع الاطلالات، يمنح المراة اطلالة انيقة بشكل كبير خاصة مع الفساتين ويقضل ان يكون باللون الاسود او البيج حتى يتماشى مع الالوان الخريفية.

الكارديجان:

أصبح الكارديجان قطعة الملابس التي تجتاح عالم الأزياء، في جميع المواسم ويتم تصميمه من كل أنواع الاقمشة الحريرية أو الصوف او القطنية وايضا صمم منه بعض التصميمات التى تناسب السهرات والتصميمات التى تناسب الخروجات النهارية يمكن تنسيقه مع الفساتين الطويلة الميدى او المينى دريس لاطلالة خريفية انيقة وناعمة.