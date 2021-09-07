إخلاء عقارين لخطورتهما على المارة والمواطنين بالدقهلية (صور)

نفّذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبري عبده، الثلاثاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة قرار الإخلاء الإداري الكلى لعقارين بنطاق حى غرب المنصورة أحدهما مكون من دور أرضى ودور أول علوى بمنطقة سندوب، والآخر مكون من دور أرضى ودور أول علوى بشارع أحمد ماهر لما يمثلة العقارين من خطورة على المارة والمواطنين والممتلكات.

اخلاء ادارى

وتوجهت لجنة مشكلة برئاسة محمود إسماعيل، نائب رئيس الحي، ومسؤولي الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة وهدير المنشاوى عضو قانوني على ضوء القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى موضع العقارين، وتمكنت اللجنة بالتنسيق مع قسم أول المنصورة من تنفيذ قرار الإخلاء الادارى الكلى للعقارين واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة مع أخذ التعهدات اللازمة على ملاك العقارين لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.

اخلاء ادارى

وأعلن محافظ الدقهلية أنه سيتم قطع المياه غدًا من التاسعة صباحًا إلى الثامنة مساءً عن بعض قري مراكز تمي الأمديد والمنصورة وبني عبيد لتنفيذ أعمال ربط وتعديل شبكات وخطوط المياه الرئيسية بمرفق ميت فارس أقطار 800 مم و400 مم.