الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بيلا حديد تعيد إحياء موضة تنانير الجينز القصيرة (صور)

بيلا حديد
بيلا حديد

شوهدت بيلا حديد وهى تمشي في شوارع نيويورك مرتدية قطعة مثيرة للجدل، حيث ارتدت تنوّرة مرقعة منخفضة الارتفاع  بها حزام، تشبه ما تم ارتداءه في القرن الأول من العقد الحادي والعشرون، وقامت حديد بإقران هذه القطعة ببلوزة لونها جملي  وحذاء جلدي أسود، فبدى مظهرها رائعًا.

ولوحظ أن بيلا حديد دائمًا ما تثير الجدل وتعيد إحياء موضة التسعينيات، وكونها رمزًا من رموز الموضة في الوقت الحالي تحرص دائمًا علي الارتداء من كبري بيوت الأزياء يجعل ما ترتديه دائما محل تقليد من جمهورها، وعشاق الموضة بشكل عام وبالتالي فمن المحتمل أن تتم إعادة إحياء هذه الموضة الخاصة بتنورة الجينز القصيرة علي طريقتها وفق موقع vogue.

بيلا  حديد تعيد موضة التسعينيات 

بيلا  حديد تعيد موضة التسعينيات 

تعرض بيلا حديد بانتظام ملابسها الكلاسيكية لمتابعيها على إنستجرام، وأشهر إطلالتها الكلاسيكية فستان قصير منقوش من التسعينيات من تصميم جونيا واتانابي الذي ارتدته في رحلتها إلى لندن الشهر الماضي، وشوهدت مرة أخرى وهى ترتدي بلوزة كلاسيكية تمامًا بأكمام طويلة.

بيلا حديد واحدة من أكثر عارضات الأزياء تاثيرًا

وتعد بيلا حديد من أكثر العارضات تأثيرًا في جيلها، ففي عمر 24 عامًا، غزت مشهد الموضة واستعرضت موهبتها أمام أكبر المصممين، وضاعفت إطلالاتها المثيرة للجدل خارج أوقات العمل الرسمية.

كما اختارتها مجلة فوغ بباريس لكي توضع صورتها علي غلاف المجلة في مناسبات متعددة، وقامت بدعم غلاف هذه المجلة لأول مرة بمناسبة إصدار سبتمبر 2016 بجانب تايلور هيل، ومنذ ذلك الحين تمكنت من ترسيخ مكانتها في عالم الموضة والعثور على أسلوبها المميز. 

بيلا  حديد

ولن ننسي تبنيها لموضة الفستان الأبيض من مهرجان كان علي السجادة الحمراء هذا العام، كما ارتدت أيضًا، في مهرجان كان فستان طويل من الجوهرة بأكمام كريب من الصوف الأسود وياقة منخفضة أسفل الصدر تكشف عن عقد جوهرة من النحاس الأصفر على شكل رئتين مرصعة بأحجار الراين.

 

بيلا  حديد
بيلا  حديد
بيلا حديد أزياء بيلا حديد التنورة الجينز مهرجان كان موضة التسعينات

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وائل لطفي

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