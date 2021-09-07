الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 22 طن دقيق مدعم وتحرير 3628 محضرًا فى حملات تموينية بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

شنت الإدارات التموينية بمحافظ الشرقية حملات مفاجئة لضبط الأسواق، خلال شهر أغسطس، أسفرت تلك الحملات عن تحرير (٣٦٢٨) محضراً متنوعاً، منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٢٢ طنا و٦٠٠ كيلو دقيق مدعم، و٥ أطنان و٦٢٥ كيلو ملح، و١٥٠٠ كرتونة سناكس، و١٧ طن مخلل و٢ طن مكرونة، و٢٩٦ كيلو جبنة و٢٠٠ كيلو شيكولاتة، و٢٥٠ كيلو لحوم و٢ طن، و٣٣٥ كيلو سكر، و١٠ شيكارة ردة، جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط ٣٩٠ شيكارة أعلاف، و٢٣٠ كيلو صابون، و١٠٠ لتر ماء مقطر، جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.

وزارة التموين السياحية المخابز مباحث التموين بدون ترخيص الدولة السوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس يصدق على قانون "صندوق الوقف الخيرى"

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يعتمد حركة المحامين العموم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال