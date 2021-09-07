ضبط 22 طن دقيق مدعم وتحرير 3628 محضرًا فى حملات تموينية بالشرقية

شنت الإدارات التموينية بمحافظ الشرقية حملات مفاجئة لضبط الأسواق، خلال شهر أغسطس، أسفرت تلك الحملات عن تحرير (٣٦٢٨) محضراً متنوعاً، منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٢٢ طنا و٦٠٠ كيلو دقيق مدعم، و٥ أطنان و٦٢٥ كيلو ملح، و١٥٠٠ كرتونة سناكس، و١٧ طن مخلل و٢ طن مكرونة، و٢٩٦ كيلو جبنة و٢٠٠ كيلو شيكولاتة، و٢٥٠ كيلو لحوم و٢ طن، و٣٣٥ كيلو سكر، و١٠ شيكارة ردة، جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط ٣٩٠ شيكارة أعلاف، و٢٣٠ كيلو صابون، و١٠٠ لتر ماء مقطر، جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.