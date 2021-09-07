إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:31 م 9/7/2021 3:31:50 PM اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة تصوير: علاء أحمد شارك طباعة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة اطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة شارك طباعة