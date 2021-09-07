الوطن العمانية: مجلس رجال الأعمال العماني- المصري يعزز التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات كافة

أكدت صحيفة الوطن العمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن انعقاد مجلس رجال الأعمال العماني ـ المصري بالقاهرة يأتي ترسيخًا لمفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، حيث ناقش الاجتماع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري وفرص الشراكة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين والمعوِّقات التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الاقتصادية من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات ذات العلاقة كالقطاعين الصحِّي والأمن الغذائي وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والإلكترونيات والأثاث والتطوير العقاري؛ لما لها من أثر في تحقيق الأولويات الوطنية وتوجُهات الاستراتيجية حسب رؤية 2040.

وأوضحت الصحيفة في عمودها "رأي الوطن" أن السلطنة تمتلك علاقات دبلوماسية راسخة ومتينة مع محيطها الجغرافي ودول العالم كافَّة، حيث حرصت منذ عقود على وضع أسس لسياساتها الخارجية تقوم على الحياد الإيجابي وعدم التدخُّل في شؤون الغير، ومد أواصر التعاون في جميع المجالات، وعلى رأسها المجالات التنموية، واستطاعت من خلال تلك السياسة إقامة علاقات قويَّة متينة هدفها المصالح المتبادلة التي تسهم في تحقيق الرفاهية للإنسان.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المنتدى الاستثماري العُماني ـ السعودي الذي نظَّمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، جاء بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ويأتي أيضا تجسيدًا للرؤية العمانية في الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية في ترسيخ التعاون الاقتصادي، حيث ناقش المنتدى أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، والوصول إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.