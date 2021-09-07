محافظ الدقهلية يكلف وكيل الصحة بسرعة متابعة حالة الطفل مريض الضمور

استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة أحد الأطفال المقيم مع أسرته بمنطقة عزبة الصفيح بالمنصورة، حيث تم نشر صورته ووالده يحمله على كتفه نظرا لمعاناته من ضمور بالمخ.

حالة الطفل مريض الضمور

وكلف " مختار" الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بسرعة التواصل مع أسرة الطفل من خلال رقم التليفون المنشور مع صورته ووالده والقيام بتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية له وعلاجه على نفقة الدولة.

حالة الطفل مريض الضمور

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم على الفور نقل الطفل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الدولي بالمنصورة وتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل استشاري المخ والأعصاب بالمستشفى ويتلقى حاليا الرعاية الطبية والعلاج اللازم له بالمستشفى، وأضاف بأنه يجري أيضا إنهاء إجراءات استخراج قرار علاجه على نفقة الدولة وذلك تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لم يتوانى عن توفير العلاج لبعض الحالات الغير قادرة التي تحتاج للعلاج ومساندتها، مشددا على توفير كل سبل الرعاية الصحية لجميع المواطنين وفي مقدمتهم البسطاء والمستحقين للدعم والمساعدة.