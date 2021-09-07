إصلاح عطل خط المياه المؤدي لقرية أبوان بالمنيا (صور)

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، من إصلاح عطل خط المياه المؤدي لقرية أبوان وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للقرية كما كثفت الوحدة المحلية للمركز من حملات النظافة بشوارع حي جنوب المدينة والقري التابعة لها.

قال خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة مشكلات المواطنين وسرعة حلها قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع مسئول شركة المياه والصرف الصحي بمطاي ومقاول الصرف بإصلاح عطل خط المياه المؤدي لقرية أبو بحضور هاني الخولي نائب رئيس المركز ورئيس قرية أبوان ومدير إدارة التفتيش الإداري بالمجلس.

إصلاح عطل خط المياه

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تواصل حملات النظافة بالمدينة والقرى حيث يتم تجميع المخلفات من نقاط تجميع القمامة بالمدينة والقرى ونقلها إلى المقلب العمومي بمتابعة من سعيد محمد وهاني الخولى نائبا رئيس المركز.

إصلاح عطل خط المياه

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الحملة استهدفت اليوم الثلاثاء حي جنوب المدينة بمناطق صلاح الدين وإحسان عزمي والسويقة والعمراني والشيخ ابو بكر والابراج وطلعت حرب وحي شمال المدينة بكافة شوارعه الرئيسية والفرعية وحي شرق المدينة ميدان المحطة وكوبري الشيخ عبد المنعم وشارع المحطة وحي غرب المدينة شارع 242 ونقاط التجميع بالحي حيث تم رفع المخلفات الموجودة بالأحياء وتوسيع نهر الطرق الرئيسية بها بالإضافة إلى الأعمال اليومية للنظافة بباقي قطاعات المركز كما قام قطاع أبوعزيز برفع المخلفات من نقاط تجميع القمامة والطريق الزراعي .

إصلاح عطل خط المياه

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية منبال نظمت حملة نظافة استهدفت تجميع القمامة من نقاط تجميعها كما نظمت قرى بردنوها وأبوان وحلوة حملات نظافة اليوم ورفع المخلفات من نقاط تجميعها.

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

إصلاح عطل خط المياه

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