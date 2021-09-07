الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثالث.. تطعيم 5 آلاف طالب بجامعة بنى سويف بلقاح كورونا

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تطعيم 5000 طالب لليوم الثالث على التوالي بمراكز اللقاح التى تم تخصيصها لتطعيم الطلاب ضد كورونا داخل الحرم الجامعي بالمجان. 

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جامعة بنى سويف

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطمئنان على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داخل المراكز المتواجدة بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أي عقبات محتملة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المشاركين وذلك فى إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها.

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جامعة بنى سويف

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة تهدف إلى مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا وتطعيم منسوبي الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى، وأن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

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جامعة بنى سويف

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة تحرص على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من فيروس كورونا، حيث شهدت المراكز المتواجدة داخل الجامعة إقبالاً كبيراً لتلقى لقاح كورونا بالمجان، مؤكداً أن الجامعة لديها 10 مراكز لتلقى اللقاح بمقري الجامعة بغرب وشرق النيل منعاً للتزاحم.

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جامعة بنى سويف

واطمأن رئيس الجامعة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داخل المراكز المتواجدة بالجامعة، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة للحد من انتشار فيروس كورونا بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصدي للوباء وتقليل فرص الإصابة به، مشدداً على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار الفيروس.

وأكد أن الجامعة وضعت خطة لتوفير سبل الراحة وتقديم كافة التسهيلات أثناء تلقي لقاح كورونا، مناشداً الجميع بالجامعة بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

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جامعة بنى سويف
بني سويف وزارة الصحة التعليم العالي رئيس جامعة بني سويف توفير اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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