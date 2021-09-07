الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

اليوم وغدا.. الصحة تطلق 5 قوافل ضمن «حياة كريمة» في المحافظات

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية، اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق القبابات مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، الجاولى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، البقاشين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، البشندى مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تضم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إنجازات حياة كريمة

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ181 ألفًا و505 مواطنين من خلال 157 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 30 ألفاً و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفاً و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

ولفت إلى تحويل 2233 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكدت "الصادق" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

 

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