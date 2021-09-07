الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الخميس.. «أيام القاهرة الدولي للمونودراما» يعقد مؤتمره الصحفي بالأعلى للثقافة

أيام القاهرة
أيام القاهرة

تعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مؤتمرا صحفيا الخميس 9 سبتمبر بمقر المجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأوضح د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أن المؤتمر سوف يستعرض فعاليات الدورة الرابعة والتي تقام في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر القادم، تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتحل فيه الجمهورية التونسية  ضيف شرف المهرجان، وذلك ضمن مراسم العام الثقافي المصري التونسي.

وأضاف رؤوف سوف يتم إعلان جدول المهرجان والدول المشاركة والمسارح التي سوف تقدم عليها العروض إضافة لورش المهرجان والتي تحظى بمدربين دوليين.

وتابع رؤوف سوف يعلن أيضا عن استحداث منصة جديدة وهي منصة مونودراما الشاشة والعروض التي سوف تقدم عبر شاشات الفيديو.

يذكر أن الدورة السابقة لأيام القاهرة الدولي للمونودراما أقيمت في فبراير 2020 وقد حفلت بمشاركة أكثر من ١٥ دولة وحلت روسيا ضيف شرف للمهرجان.

وكان الدكتور أسامة رؤوف، رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، كشف عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة نصوص المونودراما بالدورة الرابعة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر المقبل.

وأوضح "رؤوف" أن لجنة تحكيم مسابقة النصوص تضم الناقد إبراهيم الحسيني، والناقد أحمد خميس، والمخرج التونسي وليد دغسني، مشيرًا إلى أنه تقدم للمهرجان هذا العام 32 نصًا مسرحيًا من مختلف الدول العربية، وتعكف لجنة التحكيم حاليا على مراجعة النصوص وإعلان النتائج النهائية من المسابقة.

وأشار إلى أن أيام القاهرة الدولي للمونودراما يختار كل عام أفضل 3 نصوص، ويمنح الفائزين شهادات تكريم، وأقيمت الدورة السابقة في فبراير 2020، وقد حفلت بمشاركة أكثر من ١٥ دولة، وحلت روسيا ضيف شرف للمهرجان. 

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