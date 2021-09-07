بعد إعلان نتيجة التنسيق.. كل ما تريد معرفته عن كلية خدمة اجتماعية

تصدر اسم كلية خدمة اجتماعية قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل” في الساعات الماضية عقب كشف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة للشبعتين العلمية والأدبية.

وأعلنت الوزارة نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان 2021 بجانب إعلان موعد تنسيق المرحلة الثالثة وموعد التقديم إليها.

وترصد “الدستور” في السطور التالية تنسيق كلية خدمة اجتماعية في الجامعات الحكومية، كالتالي:

ويسجل أعلى تنسيق لكلية خدمة اجتماعية في جامعة حلوان بواقع 253 بنسبة، بينما كان الحد الأدنى لتنسيق كلية خدمة اجتماعية في جامعة أسيوط بنظام انتساب موجه بواقع 239، وتسجل كلية خدمة اجتماعية تنموية بجامعة بني سويف بواقع 249.

فيما تسجل خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان بواقع 249، وتسجل خدمة اجتماعية الفيوم بواقع 247، وشهد تنسيق كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان 2021، انخفاضا كبيرا في تنسيق المرحلة الثانية، مقارنة بالسنوات السابقة، وجاء الحد الأدنى لتنسيق كلية خدمة اجتماعية 59.7% وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات دراسية بنظام الفصلين الدراسيين.

أقسام كلية خدمة اجتماعية

قسم خدمة الفرد

يهدف القسم إلى إعداد أخصائي اجتماعي يتناسب مع معايير الجودة المحلية والدولية للمشاركة المجتمعية، كما يهتم برفع مستوى الخريجين من خلال التعليم والتدريب المستمر، وبرامج الدراسات العليا والإسهام في تطوير الممارسة المهنية وخدمة المجتمع.

قسم خدمة الجماعة

يهتم قسم خدمة الجماعة بإكساب الطلاب الأساس المعرفي والمهارات المختلفة في مجال خدمة الجماعة، فيسعى القسم إلى الربط بين المستوى الأكاديمي والتطبيقي في المجتمع المحلي عن طريق تطبيق رسائل الماجستير والدكتوراه على المجتمع المحلي.

قسم تنظيم المجتمع

يسهم القسم في إعداد أخصائي مزود بالأسس المعرفية والمهنية للتعامل مع المجتمع على المستويات المحلية والقومية والإقليمية.

قسم التخطيط الاجتماعي

يعمل القسم على مسارين أساسيين، أولهما يتصل بتنمية المجتمع في المجالات الأساسية مثل تنمية الموارد البشرية، والآخر يتصل بالتخطيط الاجتماعي كطريقة أخرى من طرق مهنة الخدمة الاجتماعية.

قسم مجالات الخدمة الإجتماعية

يرتكز القسم على إجراء بحوث في مجالات الأسرة والطفولة، والمجال المدرسي، بجانب رعاية الشباب، المجال الطبي والنفسي، الدفاع الاجتماعي، المسنين، مجال البيئة، والمجال العمالي.