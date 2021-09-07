الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إعلان نتيجة التنسيق.. كل ما تريد معرفته عن كلية خدمة اجتماعية

كلية خدمة اجتماعية
كلية خدمة اجتماعية

تصدر اسم كلية خدمة اجتماعية قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل” في الساعات الماضية عقب كشف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة للشبعتين العلمية والأدبية.

وأعلنت الوزارة نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان 2021 بجانب إعلان موعد تنسيق المرحلة الثالثة وموعد التقديم إليها.

وترصد “الدستور” في السطور التالية تنسيق كلية خدمة اجتماعية في الجامعات الحكومية، كالتالي: 

ويسجل أعلى تنسيق لكلية خدمة اجتماعية في جامعة حلوان بواقع 253 بنسبة، بينما كان الحد الأدنى لتنسيق كلية خدمة اجتماعية في جامعة أسيوط بنظام انتساب موجه بواقع 239، وتسجل كلية خدمة اجتماعية تنموية بجامعة بني سويف بواقع 249. 

فيما تسجل خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان بواقع 249، وتسجل خدمة اجتماعية الفيوم بواقع 247، وشهد تنسيق كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان 2021، انخفاضا كبيرا في تنسيق المرحلة الثانية، مقارنة بالسنوات السابقة، وجاء الحد الأدنى لتنسيق كلية خدمة اجتماعية 59.7% وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات دراسية بنظام الفصلين الدراسيين.

أقسام كلية خدمة اجتماعية 

قسم خدمة الفرد

يهدف القسم إلى إعداد أخصائي اجتماعي يتناسب مع معايير الجودة المحلية والدولية للمشاركة المجتمعية، كما يهتم برفع مستوى الخريجين من خلال التعليم والتدريب المستمر، وبرامج الدراسات العليا والإسهام في تطوير الممارسة المهنية وخدمة المجتمع.

قسم خدمة الجماعة

يهتم قسم خدمة الجماعة بإكساب الطلاب الأساس المعرفي والمهارات المختلفة في مجال خدمة الجماعة، فيسعى القسم إلى الربط بين المستوى الأكاديمي والتطبيقي في المجتمع المحلي عن طريق تطبيق رسائل الماجستير والدكتوراه على المجتمع المحلي.

قسم تنظيم المجتمع

يسهم القسم في إعداد أخصائي مزود بالأسس المعرفية والمهنية للتعامل مع المجتمع على المستويات المحلية والقومية والإقليمية.

قسم التخطيط الاجتماعي

يعمل القسم على مسارين أساسيين، أولهما يتصل بتنمية المجتمع في المجالات الأساسية مثل تنمية الموارد البشرية، والآخر يتصل بالتخطيط الاجتماعي كطريقة أخرى من طرق مهنة الخدمة الاجتماعية.

قسم مجالات الخدمة الإجتماعية

يرتكز القسم على إجراء بحوث في مجالات الأسرة والطفولة، والمجال المدرسي، بجانب رعاية الشباب، المجال الطبي والنفسي، الدفاع الاجتماعي، المسنين، مجال البيئة، والمجال العمالي.

 

خدمة اجتماعية كلية وزارة التعليم العالي البحث العلمي المرحلة الثانية لثانوية العامة لشبعتين العلمية والأدبي تنسيق جامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس السيسي يوجه بتعويض المتضررين من إزالات ميناء المكس

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع