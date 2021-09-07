الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية: منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة تكلفت 3 مليارات جنيه

احتفالية انطلاق منظومة
احتفالية انطلاق منظومة النظافة الجديدة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن منظومة النظافة الجديدة التي يتم تطبيقها حاليا بلغت 3 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يشمل جمع القمامة والمخلفات من الشوارع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاحتفالية المقامة لانطلاق منظومة النظافة الجديدة أن تم التعاقد مع شركتي خاصتين سيكونان مسؤولين عن المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة  كما أن هيئة نظافة القاهرة ستكون مسئولة  عن المنطقتين الشمالية والغربية.

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احتفالية انطلاق منظومة النظافة الجديدة 

وأكد وزير التنمية المحلية أن معدات النظافة الجديدة تضم 2000 سيارة و1500 معدة و7 آلاف مهمة يدوية بالإضافة لـ 15 ألف مودة بالمنظومة من عمال نظافة وإداريين ومحاسبين.  

وتنطلق اليوم الثلاثاء بمحافظة القاهرة المنظومة الجديدة للمخلفات، حيث ستباشر الشركات الخاصة المسئولة عن نظافة المنطقتين "الشرقية والغربية"، العمل بالمعدات والسيارات الجديدة والمكانس الآلية وكافة الآلات الجديدة، طبقاً للعقود الموقعة مع المحافظة للجمع السكنى ونظافة الشوارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية،  بالإضافة إلى عمل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

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احتفالية انطلاق منظومة النظافة الجديدة 

ومن المقرر أن يتفقد  وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي و وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد و رئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، معدات واستعدادات الشركات للمخلفات، ويعقب ذلك مؤتمرا صحفيا للإعلان عن البدء فى العمل بالمنظومة الجديدة بالقاهرة.

كان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة حيث أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من الجميع ، مشيرا إلى أن استلام الشركات الجديدة لنظافة أحياء المنطقتين الشرقية والغربية تباعًا يلقى بمسئولية كبيرة على الهيئة التى ستتولى تقديم الدعم للشركتين خلال الفترة الأولى من عملهم، بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية المنوط بها مسؤولية النظافة بهما. 

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احتفالية انطلاق منظومة النظافة الجديدة 
منظومة النظافة الجديدة شركات النظافة شركات النظافة الجديدة بمحافظة القاهرة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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