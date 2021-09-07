الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات تدريبية مجانية على حرف الكهرباء والسباكة

دورات تدريبية
دورات تدريبية

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج، تنظيم دورات تدريبية للمواطنين على ريادة الأعمال والحرف والمهن اليدوية وكذلك الندوات التعريفية بكيفية تمويل المشروعات من خلال الجهاز والخدمات التى يقدمها للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة وذلك ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ويهدف جهاز تنمية المشروعات باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية في مبادرة حياة كريمة إلى المشاركة في تطوير الريف المصري من خلال تطوير قدرات المواطنين وتنمية مهاراتهم الانتاجية خاصة الشباب والمرأة وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنعكس بشكل مباشر على جودة حياتهم.
وأوضح نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج أن مبادرة حياة كريمة تشمل حوالى 181 قرية في المحافظة بـ7 مراكز إدارية وهي دار السلام والبلينا وساقلتة وجرجا والمنشاة وطما والمراغة.
وأضاف أن الفرع قام منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو بتنظيم 29 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز المالية والفنية للمشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة بالمبادرة كما قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة بنك تنمية المهارات تم خلالها تدريب حوالى 70 شاب من أبناء المراغة على أعمال الكهرباء ويتم حاليا تدريب 15 شاب آخرين كما قام  الفرع بتدريب حوالى 65 شاب على أعمال السباكة بمقر جمعية تنمية المجتمع بأولاد مأمن وتسليم شنطة أدوات صيانة وتصليح لأفضل 3 متدربين ويتم حاليا تنظيم دورة تدريبية أخرى في نفس المجال.  وأكد أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل مما يتيح لهم فرص عمل مناسبة عن طريق التشغيل الذاتي واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم  أو تأهليهم للعمل لدى الغير. 
وأشار نادر عبد الظاهر إلى أن الفرع قام بتنظيم 3 دورات تدريبية مجانًا لـ30 فتاة وسيدة بالمراغة، لتدريبهن على حرفة الخياطة وتم منح أفضل 3 سيدات في كل دورة ماكينة خياطة لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة كما تم تعريفهن بطرق التمويل من خلال الجهاز في حال رغبتهن في التوسع في مشروعاتهن.

وأوضح عمرو الهوراى مدير المنطقة السادسة بالجهاز وتضم أربع محافظات مستهدفة من مبادرة حياة كريمة  وهى " سوهاج وقنا والأقصر وأسوان" أن إجمالي التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للمحافظات الأربعة بلغ حوالى127.5 مليون جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت بدورها  اكثر من 7 الاف فرصة عمل  خلال أول 7 أشهر من العام الجاري منها 49.8 مليون جنيه تم ضخها بمحافظة سوهاج.

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