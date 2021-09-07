الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير التجارة الكوري: الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة من المستثمرين لدينا

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و51 مليون دولار مقابل 795.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 32.2%.

 وأشات “جامع”، إلى أن الصادرت المصرية  للسوق الكورية، حققت ارتفاعًا بنسبة 11.3% حيث بلغت 247 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هان كوو يو، وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، لبحث سبل تعزيز  التعاون الاقتصادي

ومن جانبه؛ أوضح  هان كوو يو، وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية أن بلاده تحرص كل الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر باعتبارها شريك اقتصادي رئيسي لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الحكومة الكورية تثق في أداء الاقتصاد المصري والذي حقق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.6% خلال عام 2020 برغم تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي والتي ساهمت في خفض معدلات النمو في عدد كبير من الدول المتقدمة.

ولفت إلى أن هناك تعاون وتنسيق وثيق بين الشركات الكورية والجانب المصري في العديد من المجالات وبصفة خاصةً المجالات التكنولوجية، لافتاً في هذا الإطار إلى الاتفاق الذي وقعته إحدى كبريات الشركات الكورية مع وزارة التعليم المصرية لتصنيع أجهزة الحاسب المتنقلة (التابلت) للطلاب المصريين وكذا إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية الكورية ببني سويف.

الجنوبية الوزيرة المباحثات كوريا الاقتصادي العلاقات اقتصادي

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