الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تضع 114 منشأة دينية تحت الرقابة لصلتها بالإخوان

جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

كشفت صحيفة "دي تسايت" الألمانية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن 114 مسجدًا بولاية شمال الراين وستفاليا (غرب ألمانيا) يخضع لمراقبة السلطات الأمنية بسبب صلاتهم بجماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان. 

ووفقا للصحيفة، وضع مكتب حماية الدستور (الاستخبارات  الداخلية في ألمانيا) بولاية شمال الراين وستفاليا 114 مسجدًا تحت الرقابة الأمنية لميولهم التطرفية نتيجة ارتباطهم بتيار الإسلام السياسي؛ حيث أن 19 مسجدا منهم له ارتباط وثيق بجماعة الإخوان. 

ويأتي ذلك في إطار استجابة وزارة الداخلية في ألمانيا لطلب "حزب البديل من أجل ألمانيا" في برلمان الولاية بضرورة مراقبة المؤسسات الإسلامية والمساجد التي تخضع لسيطرة الإسلاميين وجماعات الإسلام السياسي المتطرفة في البلاد. 

وفقا لوزارة الداخلية في مدينة دوسلدورف، هناك "وفقًا للتقديرات الحالية"  ما يقدر من 850 إلى 1000 جمعية ومسجد في ولاية شمال الراين وستفاليا بألمانيا، من بين هذا العدد 114 يخضعون للمراقبة بسبب اشتباههم في نشر التطرف وصلاتهم بالإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة. 

وأشارت السلطات الألمانية إلى أن 66 من  المساجد التي تم وضعها تحت الرقابة مشتبه بارتباطهم بتيار السلفية  و 19  بجماعة الإخوان والسلفيين في ذات الوقت، ستة مساجد مخصصة لما يسمى بدولة الخلافة ، 19 منها مرتبطة بجماعة شيعية متطرفة، وفق لمكتب حماية الدستور. 


الإخوان تحت المجهر الألماني

وفي يوليو من العام الماضي، كشف رئيس مكتب حماية الدستور بولاية شمال الراين وستفاليا،بوركارد فراير، إن عدد السلفيين ارتفع إلى أكثر من الضعف في الأعوام الأخيرة، كما أوضح أن 109 مساجد من أصل 850 مسجدا يخضعون لمراقبة الاستخبارات الداخلية. 

وأوضح المسؤول الأمني بأنه يتم تصنيف مسجد ما بكونه "ذو ميول تطرفية" عندما يقصده سلفيون متطرفون أو أعضاء من جماعات الإسلام السياسي او عندما تتكرر فيه خطابات الكراهية.

ومن بين 109 مساجد خاضعة لرقابة الجهات الأمنية، هناك 70 مسجدا تحوم الشكوك حول توجهاته السلفية، وتعتبر السلطات أن 16 مسجدا آخر له ارتباط مادي وهيكلي بجماعة الإخوان.

دي تسايت الألمانية السلطات الأمنية جماعات الإسلام السياسي مكتب حماية الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس السيسي يوجه بتعويض المتضررين من إزالات ميناء المكس

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع