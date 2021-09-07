تقلبات المزاج و أمراض الجلد.. أبرز التغيرات الخاصة بالمرأة أثناء الحمل

يعتبر الحمل بلا شك أحد أكبر التغيرات في حياة المرأة ويأتي مع نصيبه العديد من التحديات، إذا كنت تتطلع إلى التخطيط لحملك، يجب عليكي الاستعداد العقلي لمواجهة الموقف، بمجرد القيام بذلك، هل أنتِ مستعدة لمعرفة ما هي التغيرات التي تطرأ على الجسم أثناء الحمل، نرصد ذلك خلال السطور التالية، ووفقا لموقع “momjunction”.

تقرحات الثدي:

عادة ما توجد أول علامة للحمل على ثدييك، تبدو أكبر أو حتى مؤلمة، وذلك بفضل الحساسية المتزايدة، ويمكن أن تجعلك هذه الحساسية أحيانًا منفعلًا وغير مرتاح.

تقلبات المزاج:

تعد تقلبات الحالة المزاجية من أكثر التغيرات الجسدية شيوعًا أثناء الحمل، وليست جديدة على النساء، ستكون في جولة متأرجحة مليئة بالعواطف.

غثيان الصباح:

كما لو أن كونك حطامًا عاطفيًا لم يكن كافيًا، هنا يأتي غثيان الصباح، الغثيان حتى أن البعض ينتهي بهم الأمر بالتقيؤ معظم الوقت على الرغم من العلاجات الموجودة يحدث ذلك في الأشهر الثلاثة الأولى حيث يشعر المرء وكأنه يعاني من صداع لمدة ثلاثة أشهر.

أمراض الجلد:

في حين أنه من الشائع أن تتوهج النساء أثناء الحمل، إلا أنه ليس صحيحًا بالنسبة لجميع النساء، بسبب الاندفاع الهرموني، قد تعاني بعض الأمهات من نوبات ضخمة من حب الشباب والطفح الجلدي والتصبغ على وجوههن.

احتباس السوائل:

يبدأ الجسم في احتباس المزيد من السوائل أثناء الحمل، وقد يؤدي إلى تورم الكاحلين وانتفاخ الوجه وانتفاخ الأصابع، ويزداد الأمر سوءًا خلال فصل الصيف، وهذا هو السبب في أن تجنب الصوديوم وحتى السكر هو نقطة انطلاق جيدة، اشرب الكثير من الماء ، لأن ذلك يساعدك على التخلص من الملح.

زيادة الوزن:

الحمل هو الوقت الذي تكتسب فيه الحد الأقصى من الوزن لاستيعاب الطفل، لكنها يمكن أن تكون ضربة كبيرة لتقديرك لذاتك، وأضف إلى ذلك الهرمونات المجنونة وينتهي بك الأمر بالشعور بالحزن والاكتئاب.

فرط نشاط المثانة:

زيادة التبول أثناء الحمل أمر شائع جدًا، بينما يتحرك الطفل في الرحم ، تشعر الأمهات بالركل فوق مثانتهن، وتعد ممارسة تمارين قاع الحوض طريقة جيدة لضمان عدم الشعور بالإرهاق في العمل.

حركات الأمعاء:

يعد الإمساك أيضًا أحد التغيرات الجسدية الشائعة أثناء الحمل، خاصة إذا كنت تتناول مكملات الحديد، وأفضل طريقة لتجنب ذلك هي تناول الأطعمة الغنية بالحديد وليس المكملات الغذائية، تناول فواكه مثل الموز والتفاح والخضروات مثل السبانخ.

عسر الهضم:

يمكن أن تكون الحموضة المعوية أو الارتجاع الحمضي وعسر الهضم مؤلمة أثناء الحمل، بينما ينمو الطفل في الرحم، يتم سحق أعضائك في محاولة لتكوين مساحته، هذا يجعلك غير مرتاح بعد تناول الطعام بسبب هذا التقييد القسري.