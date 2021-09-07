الرئيس الأمريكى: الطريق ما زال طويلا للاعتراف بطالبان

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين ليل الإثنين الثلاثاء، على أن اعتراف بلاده بحركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان ما زال بعيدًا.

وأضاف قبيل رحلة متوقعة، اليوم الثلاثاء، إلى ولايتي نيويورك ونيوجيرزي لتفقد الدمار الناجم عن الإعصار أيدا: الطريق ما زال طويلا للاعتراف بطالبان التي أحكمت قبضتها على مجمل البلاد، بعد سقوط ولاية بجنشير شرقا أمس الاثنين

وكانت الولايات المتحدة شددت الأسبوع الماضي على ضرورة عدم عودة البلاد كملجأ للجماعات الإرهابية، فضلاً عن تشكيل حكومة "جامعة". حيث قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة الماضي "نأمل أن تتمتع أي حكومة يتم تأليفها بصفة جامعة فعلية وأن تضم أطرافا ليسوا من طالبان، يمثلون مختلف المجموعات ومختلف المصالح في البلاد".

يأتي هذا فيما وجَّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشكر لنظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على دعم بلاده للعبور الآمن من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -في بيان مساء الإثنين- إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، حيث أشاد بلينكن بما قدمته الكويت من مساعدات سخية في مجال العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان والأشخاص الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وفي سياق متصل، بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، بمقر الوزارة بواشنطن، مع نظيرته النرويجية إيني ماري إريكسن سوريد، الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين أكدا التنسيق المستمر بينهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أن الجانبين جددا التزامهما بضمان ممر آمن يسمح لأي مواطن أمريكي أو شريك أفغاني أو أي مواطن أجنبي بمغادرة أفغانستان إذا أراد.

ولفت إلى أن الوزير الأمريكي أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للشراكة القوية بين الولايات المتحدة والنرويج في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لا ينوي حاليًا إجراء لقاءات مع مسؤولي حركة "طالبان" الأفغانية خلال زيارته إلى قطر.