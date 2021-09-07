رفع المياة المتراكمة بطريق الإسكندرية مطروح نتيجة كسر خط الـ1000

تمكنت فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، من رفع المياه المتراكمة بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، بسبب كسر بخط مياه الـ1000.



وقال محمد خضر المتحدث الرسمي باسم شركة مياة الشرب والصرف الصحي في مطروح، إن خط الـ1000 تعرض إلي كسر وعقب الإبلاغ عنه تم على الفور غلق محطات المياه الموصلة للخط، والدفع ب6 سيارات كسح و6 طلمبات لرفع المياه المتراكمة على طريق الإسكندرية مطروح والتي تسربت نتيجة الكسر، مؤكدا أنه تم رفع المياة المتراكمة وعودة العمل بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي.

طريق الاسكندرية مطروح بعد رفع المياه

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إن الشركة أنهت الاستعداد بكافة المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة .



وأكد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة وأن الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها: تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات، بالإضافة الي تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء في تطهير كافة شنايش الأمطار والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

طريق الاسكندرية مطروح بعد رفع المياه



وأشار إلى توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفة والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن.