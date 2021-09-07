رغم تراجعه.. الذهب قرب أعلى مستوى فى أكثر من شهرين

تراجعت أسعار الذهب خلال أخر تداوله له مع صعود الدولار، لكن تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يسير ببطء في تقليص برنامجه التحفيزي لدعم الاقتصاد أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1823.00 دولارا للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى منذ 16 يونيو عند 1833.80 دولار.

وشهدت جلسة التداول أمس تعاملات ضعيفة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.45 بالمئة إلى 1825.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وهو ما يقلص شهية حائزي العملات الأخرى للمعدن الأصفر.

وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين البالغة 728 ألفا.

وأشار جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط ضد التضخم الذي ربما يعقب إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 11.30 بالمئة إلى 27.48 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو، بعد صعودها 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع كل من البلاتين والبلاديوم 0.54 بالمئة إلى 1019.90 دولار و2410.10 دولار للأوقية على الترتيب.

