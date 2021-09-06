«التخطيط» فى 24 ساعة: اعتماد جائزة التميز وتراجع معدلات الطلاق 5.3%

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:



التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أومورزاكوف أوكتاموفيتش نائب رئيس الوزراء لشئون الاستثمار والشئون الاقتصادية الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند الأوزبكستانية؛ لبحث فرص التعاون بين البلدين.

https://www.dostor.org/3562245



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن دول مجموعة البنك الإسلامي أشادت بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدرة مصر على مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال مشاركتها بالاجتماع السنوي الـ46 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعلى هامش مشاركتها عقدت عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة البنك ووزراء أوزبكستان، كما شاركت بعددٍ من الأحداث الجانبية خلال فعاليات الاجتماع.

https://www.dostor.org/3562361

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تعاقد جائزة مصر للتميز الحكومي مع هيئة لويدز ريجستر Lloyd’s Register Foundation لتدشين الخطوات النهائية للحصول على شهادة أيزو 9001 لاعتماد نظام إدارة الجودة بالجائزة.

https://www.dostor.org/3562722



كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق هيئة قناة السويس عائدات قدرها 55.2 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، لافتًا إلى ارتفاع العائدات الشهرية إلى حدود 8.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2021 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه من العام نفسه، بينما كانت العائدات الشهرية قد بلغت 7 مليارات جنيه خلال شهر يوليو 2020.

https://www.dostor.org/3562578

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء عن تراجع عدد عقود الزواج إلى 876015 عقدًا عام 2020 مقـابل 927844 عقدًا عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 5.6%، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 213950 حالة عام 2020 مقابل 225929 حالة عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.

https://www.dostor.org/3562275