الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» فى 24 ساعة: اعتماد جائزة التميز وتراجع معدلات الطلاق 5.3%

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:
 

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أومورزاكوف أوكتاموفيتش نائب رئيس الوزراء لشئون الاستثمار والشئون الاقتصادية الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند الأوزبكستانية؛ لبحث فرص التعاون بين البلدين.

https://www.dostor.org/3562245
 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن دول مجموعة البنك الإسلامي أشادت بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدرة مصر على مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال مشاركتها بالاجتماع السنوي الـ46 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعلى هامش مشاركتها عقدت عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة البنك ووزراء أوزبكستان، كما شاركت بعددٍ من الأحداث الجانبية خلال فعاليات الاجتماع.

https://www.dostor.org/3562361

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تعاقد جائزة مصر للتميز الحكومي مع هيئة لويدز ريجستر Lloyd’s Register Foundation لتدشين الخطوات النهائية للحصول على شهادة أيزو 9001  لاعتماد نظام إدارة الجودة بالجائزة.

https://www.dostor.org/3562722


كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق هيئة قناة السويس عائدات قدرها 55.2 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، لافتًا إلى ارتفاع العائدات الشهرية إلى حدود 8.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2021 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه من العام نفسه، بينما كانت العائدات الشهرية قد بلغت 7 مليارات جنيه خلال شهر يوليو 2020.

https://www.dostor.org/3562578

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء عن تراجع عدد عقود الزواج إلى 876015 عقدًا عام 2020 مقـابل 927844 عقدًا عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 5.6%، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 213950 حالة عام 2020 مقابل 225929 حالة عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.

https://www.dostor.org/3562275

التخطيط هالة السعيد البنك الإسلامي للتنمية جائزة مصر للتميز الحكومي الاحصاء زواج طلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع فى غزة

مطاردة وتبديل زنازين.. تفاصيل مثيرة فى هروب 6 أسرى من سجن إسرائيلى