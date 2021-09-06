السعودية والإمارات.. قفزة جديدة في الصادرات المصرية للدول العربية خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر إلى الدول العربية سجلت ارتفاعًا لـ 694.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 609.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الأولى بصادرات بلغت قيمتها 177.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 93.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وجاءت فى المرتبة الثانية الإمارات والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 68.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 224.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الصادرات المصرية لليبيا بقيمة 59.4 مليون دولار خلال مايو 2021 مقابل 34.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات للسودان 56.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 15.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أما بالنسبة للواردات، ارتفعت واردات مصر من الدول العربية لـ 1.203 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 583.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت السعودية فى المرتبة الأولى بقيمة 602.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 260 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الكويت 316.8 مليون دولار خلال مايو 2021، مقابل 70.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر عليه، والإمارات 174.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 93.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9٪.