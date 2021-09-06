الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الرئيس التونسي: السيادة للشعب وسنتصدى لمحاولات التسلل إلى المؤسسات الحيوية بالدولة

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على وحدة الدولة التونسية وعلى أن السيادة فيها للشعب، لافتًا إلى أنه سيتمّ التصدّي بالقانون لكل محاولات التسلل إلى المؤسسات الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معيّنة وذلك حتى تظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة.

جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأثنين، على موكب إحياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني، بحضور، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية وآمر الحرس الوطني وإطارات أمنية عليا.

وشدد، سعيد، على أن منتسبي سلك الحرس الوطني مصدر فخر وإلهام لكلّ التونسيات والتونسيين، حاثا إياهم على أن يكونوا قدوة في كل خطوة في الطريق التي خطّها الشعب التونسي.

أشار إلى أنه حرص على المشاركة في إحياء هذه الذكرى الخالدة اعترافا بالبطولات التاريخية لسلك الحرس الوطني وإنجازاته المميّزة التي تعدّت الجوانب الأمنية لتشمل قطاعات ومجالات تدخّل أخرى غير تقليدية.

على صعيد آخر، ذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 675 ألفا و191 إصابة.

أوضحت الصحة التونسية، في بيان عنها اليوم، أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 23 ألفا و846 حالة.

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