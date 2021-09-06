احتجزوا 80 مدمنًا.. تشميع مصحة يديرها 5 مسجلين في أكتوبر

بدأت النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في احتجاز 80 مدمنا داخل مصحة يديرها 5 مسجلين خطر لعلاج الإدمان بدون التراخيص والمؤهلات اللازمة.

وقررت النيابة تشميع المصحة بالشمع الأحمر لحين انتهاء التحقيقات وتوزيع النزلاء على مستشفيات أخرى مرخصة.

وواصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع مباحث الأحداث التفتيش على مصحات علاج الإدمان لضبط المخالفات، ونجحت في ضبط ٥ مسجلين خطر يديرون مصحة بداخلها ٨٠ نزيلا.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة ، قامت قوة امنية برئاسة العميد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول باستهداف الفيلا المُشار إليها وضبط المتهم المذكور، وكذا القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) ، كما تبين وجود عدد (80) شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.

وأضافت التحريات بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر من خلال استجواب (6 أشخاص) من النزلاء أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدى عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء ).

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.

كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.