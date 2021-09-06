الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: ضبط سلع ومنتجات غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات

سلع ومنتجات
سلع ومنتجات

أعلن عبدالمنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إدارات التجارة الداخلية بمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الـ27 محافظة قامت بحصر جميع المحاضر لمخالفات الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات القياسية والسلع المعيبة، خاصة المنتجات غير الغذائية خلال الفترة الزمنية ما بين شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر يوليو الماضي خلال 2021.

رصدت الوزارة تحرير 251 محضرًا للسلع غير الغذائية التي تشمل سلع أدوات منزلية وقطع غيار السيارات والأقمشة والمنسوجات وغيرها من السلع  مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة بعلامات تجارية لشركات شهيرة عالميًا ومحليًا.

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن إجمالي الكميات المضبوطة من السلع غير الغذائية خلال 8 شهور بلغ نحو 93.616 طن و179 ألف و848 قطعة وعبوة غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق والمصانع بير السلم وتغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية.

وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية على أن الحملات الرقابية يتم تكثيفها يوميا على جميع الأنشطة التجارية والسلع الأساسية والسلع الغذائية وغير الغذائية؛ للتأكد من المواصفات القياسية والجودة وتاريخ الصلاحية والسعرين يشمل سعر المصنع والتكلفة والسعر النهائي للمستهلك طبقا للقرار التموين والتجارة الداخلية رقم 330لسنة 2017، وعدم وجود أسعار المنتجات أو البيع بأزيد من الأسعار المعلنة يتم تحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قال رئيس القطاع إنه يتم رفع عينات من السلع التي يتم ضبطها غير الغذائية ورفعها إلي المعامل الكيمياء والجهات الرسمية والحكومية؛ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وذات جودة عالية وسلع منتجة من مصانع معروفة ومرخصة وليست مصانع بير السلم.

مخالفات مصانع بير السلم غير مطابقة للمواصفات غير مطابقة للمواصفات القياسية سلع مجهولة المصدر

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