السيطرة على حريق شقة سكنية بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة جسر السويس بعين شمس، دون وقوع أي إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة جسر السويس بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.