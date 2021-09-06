حماقي يقترب من المليون الثاني بـ«عرض مستمر» (فيديو)

يواصل النجم محمد حماقي، تألقه بأغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم “يا فاتني” من خلال أغنياته التي يطرحها تباعا بشكل منفرد وطرح الأغنية الخامسة من الألبوم يوم الخميس الماضي بعنوان “عرض مستمر”.

وحققت أغنية “عرض مستمر” ردود أفعال قوية من الجمهور عقب عرضها مباشرة، حيث تقترب الأغنية من حصد المليون مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها يوم 2 سبتمبر الماضي وحققت الأغنية حتى الآن مليون و800 ألف مشاهدة.

وتعد أغنية «عرض مستمر» هي الأغنية الخامسة ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم «يا فاتني» وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

كلمات أغنية “عرض مستمر”

بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

أغنيات ألبوم يا فاتني

وطرح النجم محمد حماقي الأيام الماضية ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد «يا فاتني» وهي «زيها مين» والتي تخطت حاجز الـ17 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وتعد الأولى ضمن أغنيات ألبومه الجديد وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

وطرح أغنية «لو هتسيب» من ألحان وتوزيع: أحمد إبراهيم، ميكساچ أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر: طارق مدكور، تأليف وتريات: سعيد كمال، جيتار: مصطفى أصلان، تسجيل م.محمد عدس والفواصل الموسيقية تأليف أحمد إبراهيم.

وكانت الأغنية الثالثة بعنوان «تك» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى توزيع وميكساچ: توما ديچيتال ماستر: طارق مدكور طبلة: أحمد عيادي ناي: أحمد خيري جيتار: مصطفى نصر.

وطرح محمد حماقي رابع أغنيات الألبوم بعنوان «طالع موضة» من كلمات تامر حسين ألحان تامر علي توزيع وميكساچ أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر طارق مدكور فواصل موسيقية أحمد إبراهيم جيتار شريف فهمي.