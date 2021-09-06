الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حماقي يقترب من المليون الثاني بـ«عرض مستمر» (فيديو)

محمد حماقي
محمد حماقي

يواصل النجم محمد حماقي، تألقه بأغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم “يا فاتني” من خلال أغنياته التي يطرحها تباعا بشكل منفرد وطرح الأغنية الخامسة من الألبوم يوم الخميس الماضي بعنوان “عرض مستمر”.

وحققت أغنية “عرض مستمر” ردود أفعال قوية من الجمهور عقب عرضها مباشرة، حيث تقترب الأغنية من حصد المليون مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها يوم 2 سبتمبر الماضي وحققت الأغنية حتى الآن مليون و800 ألف مشاهدة.

وتعد أغنية «عرض مستمر» هي الأغنية الخامسة ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم «يا فاتني» وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

 

كلمات أغنية “عرض مستمر”

بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

 

أغنيات ألبوم يا فاتني

وطرح النجم محمد حماقي الأيام الماضية ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد «يا فاتني» وهي «زيها مين» والتي تخطت حاجز الـ17 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وتعد الأولى ضمن أغنيات ألبومه الجديد وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

youtube

وطرح أغنية «لو هتسيب» من ألحان وتوزيع: أحمد إبراهيم، ميكساچ أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر: طارق مدكور، تأليف وتريات: سعيد كمال، جيتار: مصطفى أصلان، تسجيل م.محمد عدس والفواصل الموسيقية تأليف أحمد إبراهيم.

youtube

وكانت الأغنية الثالثة بعنوان «تك» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى توزيع وميكساچ: توما ديچيتال ماستر: طارق مدكور طبلة: أحمد عيادي ناي: أحمد خيري جيتار: مصطفى نصر.

youtube

وطرح محمد حماقي رابع أغنيات الألبوم بعنوان «طالع موضة» من كلمات تامر حسين ألحان تامر علي توزيع وميكساچ أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر طارق مدكور فواصل موسيقية أحمد إبراهيم جيتار شريف فهمي.

youtube
عرض مستمر أغنية عرض مستمر عرض مستمر محمد حماقي النجم محمد حماقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

مطاردة وتبديل زنازين.. تفاصيل مثيرة فى هروب 6 أسرى من سجن إسرائيلى

وزير التعليم: العام الدراسى بحضور وانصراف.. وتطعيم 1.6 مليون خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

ماجد حبته

جريمة اختطاف جديدة!

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع فى غزة

مطاردة وتبديل زنازين.. تفاصيل مثيرة فى هروب 6 أسرى من سجن إسرائيلى

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا ويعيق حركة المواطنين فى جنين