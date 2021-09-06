الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر صفر لعام 1443

الإفتاء
الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء، نتيجة استطلاع هلال شهر صفر لعام 1443هجريًا، حيث أشارت إلى أن بعد غد الأربعاء الموافق 8 سبتمبر هو غرة شهر صفر.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، الإثنين، أن الأربعاء الثامن من سبتمبر الجاري، هو أول أيام شهر صفر، مشيرة إلى أن اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية لم تتمكن من رؤية الهلال، وعليه يكون غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر محرم، ويكون الأربعاء هو بداية شهر صفر لعام 1443 هجريًا.

 وكشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر صفر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 52 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 2021 / 9 / 7 م (اليوم التالي ليوم الرؤية). 

وأشارت الحسابات، إلى أن يوم الثلاثاء 2021/9/7 م هو المتمم لشهر صفر 1443، وفلكيا تكون غرة شهر صفر 1443 هجريا فلكيا يوم الأربعاء 2021 / 9 / 8. وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر. 

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى" ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

 والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

دار الافتاء هلال شهر صفر رؤية الأهلة استطلاع الهلال شهر صفر

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